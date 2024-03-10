'Атмосфера изменилась'. Мостовой рассказал, как сейчас в России относятся к войне в Украине

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал большое интервью испанской прессе, где коснулся и темы войны в Украине. Участник двух чемпионатов Европы и мирового первенства-94 признался, что если сравнивать ситуацию после 24 февраля 2022 года и сейчас, то к 2024 году большинство россиян "устали от конфликта".

"В Москве это заметно чуть меньше, потому что это огромный город, создающий свой космос, но выезжая чуть дальше столицы, видишь, что люди не так счастливы, как раньше. Что чувствуют горожане на улице? Большинство устало от этого конфликта. Они хотят жить спокойно и без проблем", - цитирует Мостового As.com.

При этом 55-летний экс-футболист "Сельты" согласился с утверждением, что сейчас в РФ нельзя свободно высказывать свое мнение

"Нужно быть очень осторожным с тем, что говоришь", - подытожил Александр.

Мостовой после завершения карьеры долгое время жил в Испании в собственном доме в окрестностях Малаги, совсем рядом с популярным у россиян курортом Марбелья.

"Когда дети выросли я вернулся в Россию, потому что деньги потихоньку заканчивались, а мне нужно было работать. Там живут в роскоши, это правда, но я уже не зарабатываю так, как когда был футболистом и приехал на родину. В Москве у меня нет стабильной работы. Некоторое время я был телекомментатором, но у меня закончился контракт и теперь я участвую в различных видах сотрудничества, но без четкого графика или определенной задачи", - отметил бывший футболист.

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