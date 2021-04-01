"Аталанта" Малиновского и Коваленко купила футболиста сборной Казахстана – СМИ

"Аталанта", за которую выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, подписала пятилетний контракт с полузащитником сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым.

Как сообщает издание vesti.kz, финансовые детали сделки не уточняются, но ориентировочная сумма трансфера составляет 7-10 миллионов евро. 22-летний футболист доиграет этот сезон в России, после чего отправится в Италию.

В российской Премьер-лиге (РПЛ) 2020/21 Зайнутдинов провел 22 матча, отличился одним голом и двумя результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 3,50 миллиона евро.

Отметим, что футболист перешел в московский клуб летом 2020 года из "Ростова". Чтобы переехать в РФ из казахстанской команды "Астана", ему пришлось самостоятельно выкупить свой контракт в 2017 году.

Зайнутдинов пропустил матч отбора на ЧМ-2022 против Украины, который закончился сенсационной ничьей со счетом 1:1, из-за травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после трех туров наша национальная команда имеет в своем активе три очка и занимает второе место в таблице.