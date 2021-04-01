"Аталанта" Малиновського та Коваленка купила футболіста збірної Казахстану – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 11:18, 1.04.2021 Оновлено: 11:26, 1.04.2021

"Аталанта", за яку виступають українці Руслан Малиновський і Віктор Коваленко, підписала п'ятирічний контракт з півзахисником збірної Казахстану і московського ЦСКА Бактійором Зайнутдіновим.

Як повідомляє видання vesti.kz, фінансові деталі угоди не уточнюються, але орієнтовна сума трансферу становить 7-10 мільйонів євро. 22-річний футболіст дограє цей сезон у Росії, після чого відправиться в Італію.

У російській Прем'єр-лізі (РПЛ) 2020/21 Зайнутдінов провів 22 матчі, відзначився одним голом і двома результативними передачами. Його вартість за версією Transfermarkt становить 3,50 мільйона євро.

Відзначимо, що футболіст перейшов у московський клуб влітку 2020 року з "Ростова". Щоб переїхати в РФ із казахстанської команди "Астана", йому довелося самостійно викупити свій контракт у 2017 році.

Зайнутдінов пропустив матч відбору на ЧС-2022 проти України, який закінчився сенсаційною нічиєю з рахунком 1:1, через травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після трьох турів наша національна команда має в своєму активі три очки та посідає друге місце в таблиці.

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