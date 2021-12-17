'Армяне крикливые и техничные': бывший россиянин прокомментировал жеребьевку Лиги наций для Украины

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Яшкин прокомментировал результаты жеребьевки следующего сезона Лиги наций для Украины. Бывший россиянин считает, что сборная Армении не будет мальчиком для битья для в квартете с Шотландией, Ирландией и командой Александра Петракова.

В разговоре с OBOZREVATEL Яшкин подчеркнул, что каждая команда в украинской группе будет крепким орешком.

– Вы знаете, армяне выиграли свою группу, но только о них почему-то никто не говорит. А мне кажется, что с ними тоже будет тяжело.

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– Помимо Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за итальянскую "Рому", кого еще стоит выделить в современной Армении?

– Честно говоря, я армян много не видел, и там есть футболисты пока еще не очень известные. Но в этом может быть проблема. Никто не ожидает, что они могут сделать что-то сверхъестественное, но они могут взять и выстрелить. Вот, в чем дело.

Армения сейчас молодая команда, которая стремительно растет. Видно, что там меняется и чемпионат, потому что сборная начинает играть. Не то, что раньше: пару раз им по ногам ударил, и армяне сникли. Сейчас уже все по-другому.

– А что-то осталось в них от прошлой Армении?

– Мне довелось провести против них один матч. Очень техничные, очень крикливые и очень недисциплинированные. Но сейчас все совсем по-другому. Идет поколение, которое становится все более профессиональным, и они на этом фоне растут.

– А что можете сказать по Шотландии и Ирландии?

– Раньше они славились своими длинными передачами и игрой на втором этаже. Один комментатор о них говорил: "Пока мяч вверху, коротко о составах". А сейчас они добавили еще игру внизу. То есть, в технике прибавили очень сильно. То, что характер у них железный, это ясно. Плюс техника, плюс тактика. Крепкие орешки оба. Сложно будет, очень сложно. Ни одна из команд не будет мальчиком для битья, мне кажется.

– Украина потягается с Ирландией и Шотландией в характере?

– Я надеюсь на это.

46-летний Яшкин является воспитанником российского футбола, а его первым профессиональным клубом в 1992 году стал ярославский "Шинник". После перехода в киевское "Динамо" в 1998 году получил предложение от Валерия Лобановского принять гражданство и выступать за Украину. Дебютировал за сборную 2 сентября 2000-го в матче с Польшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу получила соперников в Лиге наций. И сыграет с Шотландией в двух разных турнирах за один год.