'Армия уже показала...' Депутат назвал решение ФИФА 'силой и могуществом России' и был высмеян в сети

Решение о присвоении русскому статуса официального языка Международной федерации футбола (ФИФА) является признаком "силы и могущества РФ". При этом это также указывает на то, что вскоре могут быть сняты санкции в отношении российских команд и сборных, введенных из-за войны в Украине.

Такое мнение в интервью агентству "Р-Спорт" выразил депутат Госдумы Сергей Бурлаков. Его словам были тут же высмеяны российскими болельщиками.

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"Этим решением ФИФА официально признает силу и могущество России. Думаю, что это очередной показатель, что западной истерии в адрес России постепенно приходит конец. Думаю, что в ближайшее время Европа перейдет на другие правила игры", – заявил парламентарий.

Читатели портала Sports.ru едко прокомментировали высказывания Бурлакова, напомнив ему о тотальной изоляции РФ.

"Каждый день в магазине видим и силу, и могуществ", "Армия России уже показала свое могущество", "ФИФА просто показала, что они не нацисты в отличие от тех, кто бомбит города под нацистский лозунг "решить вопрос", "Сила и могущество" России – это плохие дороги и дураки, особенно те, которые сконцентрированы в госдуме", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на конгрессе ФИФА отказались демонстрировать кадры войны в Украине, который назвали "ужасным конфликтом". Кроме того, в организации не стали поднимать вопрос об исключении России.

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