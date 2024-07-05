Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии по футболу, которая ни разу в своей истории не становилась чемпионом Европы, в субботу, 6 июля, проведет четвертьфинальный матч первенства континента-2024. Подопечные Гарета Саутгейта сыграют со Швейцарией, которые ранее выбили с турнира итальянцев.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Фаворитами противостояния считаются британские футболисты. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,05. А показатели на успех сборной Швейцарии достигают уровня 3,95.

СУДЬИ НА АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Италии, которую возглавляет Даниэле Орсато. Помогать ему будут лайнсмены Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Роль четвертого рефери исполнит немец Даниэль Зиберт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Мы должны вернуться к ментальной стадии, в которой мы были до игры со Словакией. Там, где все, что нужно для победы, быть готовым к этому. Мы должны быть готовы снова пойти прямо на глубину.

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии:

– Нам оказалось по силам сражаться с Германией, обыграть Италию. Почему бы теперь нам не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать мощный бой. Думаю, сборная Англии – это команда, которая умеет выполнять задачи в отдельно взятом турнире. Это мы уже видели три года назад. Но нам по силам огорчить еще одного фаворита.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Триппьер, Мейну, Райс, Палмер, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Ндойе, Эмболо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды 27 раз встречались друг с другом. Подавляющее преимущество на стороне британцев, которые выиграли 18 матчей против трех у соперника.

В последний раз в официальном поединке соперники играли в матче за третье место Лиги наций-2018/19. Тогда Англия выиграла в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время. В марте позапрошлого года "три льва" обыграли швейцарцев в товарищеском матче 2:1. Британцы в этой паре не проигрывали с 1981 года, когда в квалификации к ЧМ влетели в Базеле 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял странное решение по дисквалификации звезды сборной Англии Джуда Беллингема.

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