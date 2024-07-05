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Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
504
Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии по футболу, которая ни разу в своей истории не становилась чемпионом Европы, в субботу, 6 июля, проведет четвертьфинальный матч первенства континента-2024. Подопечные Гарета Саутгейта сыграют со Швейцарией, которые ранее выбили с турнира итальянцев.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Фаворитами противостояния считаются британские футболисты. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,05. А показатели на успех сборной Швейцарии достигают уровня 3,95.

Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024
Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

СУДЬИ НА АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Италии, которую возглавляет Даниэле Орсато. Помогать ему будут лайнсмены Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Роль четвертого рефери исполнит немец Даниэль Зиберт. 

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Массимилиано Иррати.

Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Мы должны вернуться к ментальной стадии, в которой мы были до игры со Словакией. Там, где все, что нужно для победы, быть готовым к этому. Мы должны быть готовы снова пойти прямо на глубину.

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии:

– Нам оказалось по силам сражаться с Германией, обыграть Италию. Почему бы теперь нам не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать мощный бой. Думаю, сборная Англии – это команда, которая умеет выполнять задачи в отдельно взятом турнире. Это мы уже видели три года назад. Но нам по силам огорчить еще одного фаворита.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Триппьер, Мейну, Райс, Палмер, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Ндойе, Эмболо.

Англия – Швейцария: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды 27 раз встречались друг с другом. Подавляющее преимущество на стороне британцев, которые выиграли 18 матчей против трех у соперника.

В последний раз в официальном поединке соперники играли в матче за третье место Лиги наций-2018/19. Тогда Англия выиграла в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время. В марте позапрошлого года "три льва" обыграли швейцарцев в товарищеском матче 2:1. Британцы в этой паре не проигрывали с 1981 года, когда в квалификации к ЧМ влетели в Базеле 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял странное решение по дисквалификации звезды сборной Англии Джуда Беллингема.

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