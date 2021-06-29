Англия – Германия: видео голов 1/8 финала Евро-2020

Сборная Англии на легендарном лондонском "Уэмбли" обыграла команду Германии в плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020. Поединок прошел в рамках 1/8 финала.

Начало встречи за немцами, но начиная с 16-й минуте Англия перехватила инициативу. Счет был открыт на 75-й минуте. Шоу сделал точную прострельную передачу, которую замкнул Стерлинг.

Для обеих национальных сборных это 37-я встреча. До этого 16 раз побеждали англичане. 13 раз успех праздновала "бундестим".

Напомним, что в 3-м туре сборная Германии едва не потерпела сенсационное поражение от Венгрии.

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Спасительный гол был забит немцами на 84-й минуте.

Позже в сети показали яркую мотивационную речь капитана сборной Венгрии.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".