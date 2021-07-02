Англия будет атаковать: легенда 'Динамо' назвал условие успеха Украины в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Украины должна показать "хороший футбол" в первые 15-20 минут игры с Англией 3 июля в четвертьфинале Евро-2020. Для украинцев очень важно восстановиться перед ответственным матчем и постараться допускать минимум ошибок.

Такое мнение в авторской программе Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL высказал легендарный футболист, экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук. "Сегодня просто нужно прийти в эмоциональное состояние, которое необходимо для фарта в этой игре, и показать первые 15-20 минут достойного футбола. Потому что Англия будет атаковать", – спрогнозировал он.

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"Они тоже изучили Украину, что она владеет мячом. Будет борьба. Как говорят, если не получается играть, надо бороться", – добавил футболист.

"Но мы надеемся, что англичане плохо выспятся, у них будет тяжелый перелет и все остальное, и нам будет полегче", – пошутил он.

Ващук добавил, что накануне ответственного матча украинской сборной "не надо ничего придумывать". "Сейчас нужно мобилизовать команду на игру и выдержать тот план действий, который придумал штаб Андрея Шевченко. Я думаю, наша стратегия, тактика будут минимально отличаться от шведского. Но это только начало игры, потом они изменятся", – сказал Ващук.

Футболист прокомментировал призыв украинских болельщиков приехать в Рим, чтобы поддержать команду во время матча. "Это все замечательно, только там карантин. И на сегодняшний день просто "хочу приехать" не получается. Попасть на стадион тоже может не получиться".

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля в Риме состоится игра сборных Украины и Англии в четвертьфинале чемпионата Евро-2020. Власти Англии призвали своих граждан воздержаться от поездки в Италию на ответственный матч.