Английского экс-футболиста посадили в тюрьму за преследование бывшей девушки

Экс-нападающему "Саутгемптона" Шейну Брэдли дали 2,5 года тюрьмы за преследование своей бывшей девушки и запретили приближаться к ней на протяжении следующих пяти лет.

Как сообщает издание The Sun, он постоянно появлялся на ее придомовой территории, возле мест проживания ее друзей, звонил ей по телефону и отправлял сообщения оскорбительного характера. Это продолжалось на протяжении четырех месяцев. Экс-футболист также завел фейковый аккаунт в Tinder, чтобы связаться с девушкой.

В период с сентября 2020 года по январь 2021 года она часто замечала, как Брэдли стоит возле ее забора, проезжает мимо ее дома на машине. Его арестовали, но отпустили под залог с условием, что он не будет пытаться вступить с ней в контакт.

Шейн ослушался и был снова замечен на запретной территории, поэтому его задержали и обвинили в преследовании. Он не стал отрицать это на суде.

Отметим, что Брэдли начал карьеру в 1998 году, закончив академию "Саутгемптона". После этого экс-футболист защищал цвета нескольких клубов из низших дивизионов, пока не получил серьезную травму голеностопа в 2003 году. Из-за повреждения ему пришлось повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитого экс-игрока "Реала", "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо приговорили к девяти годам тюрьмы.