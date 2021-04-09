Англійського ексфутболіста кинули до в'язниці за переслідування колишньої дівчини

Екснападника "Саутгемптона" Шейна Бредлі кинули до в'язниці на 2,5 роки за переслідування своєї колишньої дівчини та заборонили йому наближатися до неї протягом наступних п'яти років.

Як повідомляє видання The Sun, він постійно з'являвся на її прибудинковій території, біля місць проживання її друзів, дзвонив їй по телефону і надсилав повідомлення образливого характеру. Це тривало протягом чотирьох місяців. Ексфутболіст також завів фейковий акаунт у Tinder, щоб зв'язатися з дівчиною.

У період із вересня 2020 року по січень 2021 року вона часто помічала, як Бредлі стоїть біля її паркану, проїжджає повз її будинок на машині. Його заарештували, але відпустили під заставу з умовою, що він не буде намагатися вступити з нею в контакт.

Шейн не послухався і був знову помічений на забороненій території, тому його затримали та звинуватили в переслідуванні. Він не став заперечувати це на суді.

Відзначимо, що Бредлі розпочав кар'єру в 1998 році, закінчивши академію "Саутгемптона". Після цього ексфутболіст захищав кольори декількох клубів із нижчих дивізіонів, поки не отримав серйозну травму гомілкостопа в 2003 році. Через пошкодження йому довелося повісити бутси на цвях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитого ексгравця "Реала", "Мілана" і "Манчестер Сіті" Робіньо засудили до дев'яти років в'язниці.