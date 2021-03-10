Знаменитого футболиста приговорили к девяти годам тюрьмы за изнасилование

Знаменитого экс-футболиста "Милана", "Реала", "Манчестер Сити" и других клубов Робиньо приговорили к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

Как сообщает издание G1.Globo.com, миланский суд отклонил апелляцию бразильца, отметив, что он и его "сообщники" не скрывали своего презрительного отношения к пострадавшей. Кроме того, их обвинили в попытке обмануть следствие с помощью заранее подготовленных ложных показаний. Защитники футболиста планируют подать апелляцию в кассационный суд.

Напомним, что преступление произошло еще в 2013 году, когда бразилец защищал цвета "Милана". В 2017 году в результате судебного разбирательства был сделан вывод, что Робиньо и пятеро его друзей изнасиловали 23-летнюю девушку из Албании в одном из ночных клубов города. Она якобы была настолько пьяна, что не находилась в сознании.

В 2020 году футболист заявил, что у них с девушкой из Албании был секс по обоюдному согласию. По словам игрока, его расстроило только то, что он изменил своей жене.

В октябре 2020-го Робиньо перешел в родной "Сантос", но руководство разорвало с ним контракт через шесть дней из-за истории с изнасилованием. Сейчас он является свободным агентом.

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