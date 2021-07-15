"Динамо" провело переговоры по трансферу Бущана: СМИ назвали новый клуб

Вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан может продолжить свою карьеру в лондонском "Вест Хэме", сообщает Evening Standard. По сведениям местных СМИ украинский и английский клубы уже провели переговоры по трансферу 27-летнего уроженца Одессы.

Ранее в прессе появилась информация, что Георгием интересуются несколько команд из Италии и Франции, в частности "Марсель" и "Ницца". "Динамо" хочет за своего вратаря выручить 15 миллионов евро. Тогда такой ценник отпугнул потенциальных покупателей.

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Напомним, что Бущан с 2012 года во всех турнирах сыграл за "Динамо" в 84 матчах, пропустив 69 голов. 37 встреч завершились "в сухую". По данным Transfermakrt рыночная стоимость вратаря составляет 7,5 млн евро.

На прошедшем чемпионате Европы-2020 Георгий провел все пять матчей, пропустив 10 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины на Евро-2020 завершила свои выступления на стадии 1/4 финала, разгромно проиграв Англии.

Несмотря на такой результат по приезду в Киев Бущану и остальным футболистам национальной команды устроили овации.