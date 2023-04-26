Алиев, который послал военкомат, показал, чем теперь занимается в ВСУ. Фотофакт
Известный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев выложил у себя в Instagram фотографию с учений ВСУ. На снимке бывший полузащитник сборной Украины в полном обмундировании стреляет в окопе из автомата.
"На учениях", – лаконично подписал снимок Алиев.
В комментариях подписчики Александра удивились, что он проходит учения. В ответ экс-футболист написал, что "учиться нужно всегда".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александр Алиев рассказал, что ему второй раз с начала полномасштабного вторжения России пришла повестка с требованием явится в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Эмоциональное видео, в котором он послал военкомат, бывший спортсмен разместил у себя в Instagram.
Напомним, что Алиев с начала полномасштабного вторжения России записался в территориальную оборону Киева на Оболони.
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