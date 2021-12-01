Ахметов получил награду УЕФА за вклад в развитие футбола в Украине

Бизнесмен Ринат Ахметов получил награду UEFA (Football Leadership Award). Она посвящена 85-летию "Шахтера" и 25-летию президентства Ахметова в клубе.

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Шахтер".

По словам Ахметова, действительно специальная награда УЕФА за вклад в развитие украинского и европейского футбола адресована всему коллективу ФК "Шахтер" и его болельщикам.

"Любая награда для меня - это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер" , всем нашим болельщикам", - сказал Ринат Ахметов.

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Он отметил, что приоритетом для "Шахтера" остается играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который доставит радость болельщикам в Украине.

"Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Поэтому мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи, и они получали огромное удовольствие от игры", – отметил Ринат Ахметов.