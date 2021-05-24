Ахметов обратился к донецким болельщикам "Шахтера", упомянув "Донбасс Арену"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов, поздравляя донецкий клуб с 85-летием, с сожалением отметил, что команда празднует эту дату не в Донецке. Ахметову, как и всем фанатам "горняков", не хватает домашнего стадиона.

Ринат Леонидович не перестает верить в то, что когда-то его подопечные смогут сыграть в еврокубках на лучшей арене восточной Украины.

"К сожалению, свое 85-летие "Шахтер" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтера". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев", – цитирует Ахметова пресс-служба "Шахтера".

"Донбасс Арена" была построена в 2009 году и рассчитана на 52 667 зрителей. Постройка с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.

Арена подвергалась постоянным обстрелам в "горячую фазу" войны с Россией в 2014 году.

24 августа в "Донбасс Арену" попало две бомбы. Одна из них разрушила часть фасада, другая вывела из строя энергоблок. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин оценил нанесенный ущерб в миллион долларов. Через неделю артобстрелом был полностью уничтожен главный корпус тренировочной базы "Шахтера".

19 сентября прозвучали два взрыва в непосредственной близости от "Донбасс Арены". В результате осколками повреждена северо-восточная часть фасада стадиона. Сотрудники спорткомплекса были вовремя эвакуированы в безопасное место.

28 февраля 2017 года вооружённые люди заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова, а на следующий день арена была экспроприирована "Донецкой народной республикой" и взята под охрану "властями ДНР".

4 мая "Шахтер" показал новое фото "Донбасс Арены", вызвав "слезы" и "мурашки" у болельщиков.