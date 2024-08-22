Приговор для 'Динамо'. Тактический обзор матча Лиги чемпионов с 'Зальцбургом'

Киевское "Динамо" провело первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на все попытки и попытки, украинцы уступили "Зальцбургу" 0:2. Очень ровная игра завершилась поражением там, где мы забираем победу еще в первом тайме. Не обошлось и без влияния судей. OBOZ.UA рассказывает о главных проблемах этого матча и самых слабых моментах матча.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Зальцбург": Бласвих, Дедич, Пионтковский, Байду, Терзич, Гурна-Дуат, Нене, Кьергор, Бидструп, Глух, Ео.

Первый тайм. Интенсивный футбол, где все решает одна ошибка

Первые секунды от "Зальцбурга" заложили бешеный темп, на который "Динамо" адекватно ответило спокойствием. Очень активно начал Ео, который крутил дриблингом хребта Михавку и Попову. Долго эта схема не проработала: киевляне быстро адаптировались под агрессивные выпады из-за Чергорда и Нене. Моменты австрийцев наши футболисты обрезали без низкого блока, динамовцы защищались в 4 защитника, где Пихаленок и Бражко действовали перед штрафной и блокировали большинство инициатив соперника.

Командная игра вышла на первый уровень и это было заметно из-за пасов пятки. За первый тайм их было штук 5 в самых неочевидных эпизодах – все для того, чтобы свободный игрок "Динамо" имел возможность сбежать в атаку. Шапаренко снова стал зародителем атак, забрав эту роль у Ярмоленко, но сам Андрей держал напряжение на правом фланге. Обе команды действовали с подвижным центром, который исчезал в момент перехода и формировался в момент обороны. Здесь было важное действие в отборе Кабаева, он постоянно навязывал борьбу налево, где активности наших было меньше.

Не сказать, что у киевлян все получалось легко. Защита время от времени выглядела хрупкой, особенно, когда последняя линия останавливалась на раздумье. Приходилось быстро избавляться от мяча через пас ближнему, потому что Глух и Нене бросались в ноги. Именно на этом австрийцы поймали Попова: центрбек пошел на опережение, этого выждал, удачно сохранил владения и выкатил на Нене. Дубинчак пытался в подкате снести вингера, впрочем тот был слишком быстрым – Бущан пускает в угол.

Пропущенный гол стал прохладным душем для украинцев: многое получалось, но без голов эти попытки оставались просто хайлайтами, в то время как соперник получил преимущество. "Зальцбург" еще и усилил давление ударами и разрезными передачами, увеличилось количество пожаров от последней линии. Добавилось обязанностей у центровых игроков, Бражко круто закрыл свою зону. Первый тайм получился ровным и боевым, только одна позиционная ошибка "Динамо" привела к неловкому счету. Мы увидели уверенность и настроение украинской команды, дальше нужно было снова улучшать завершающую составляющую.

Второй тайм. Только желания оказывается мало

Австрийцы ощутили вкус крови перед перерывом и зарядились на еще более мощное давление. Атаки посыпались одна за другой, суета в нашей штрафной привела к хаосу – и Караваев в нем сносит нападающего гостей. Судья сразу указывает на пенальти, к отметке подходит Чергорд и взвешенно разводит голкипера и мяч по углам. Создав не так много 100% моментов, "Зальцбург" повел в 2 мяча. Но до этого рефери проигнорировал фол против Ваната, так гости не перешли бы даже центр поля.

Киевлян вроде бы подменили: пожары участились во всех линиях, их меняли нелогичные ошибки. Возникало все больше вопросов к рефери, не во всех моментах он замечал нарушения против динамовцев. Так возникла очень опасная атака, когда все игроки бело-синих не успели буквально на миг – этого времени хватило, чтобы соперник смог разогнаться широким флангом. Лишь дуэт Бущана и Попова в последний момент отразил двойную атаку от Ео, чуть ли не ценой травмы нашего голкипера.

Ощутимо прогрессирует связка Шапаренко-Пыхалонок. Первые 45 минут оба искали скважину для продвижения, а также организовывали моменты одноклубникам. Это подметил и тренер "Зальцбурга" Лейндерс: Гурна-Дуат и Пьонтковский персонально играли против наших полузащитников, обрезав их деятельность во втором тайме. От этих двух "Динамо" имело классный эпизод, но стенка после удара Пихаленка устояла недвижимой. Гости чувствовали себя очень уверенно и могли проигнорировать удачную позиционную атаку, если количественно проигрывали - просто отходили от нашей штрафной.

Получив удобное выездное преимущество, австрийцы откатились к своим воротам и изредка прессинговали динамовцев, преимущественно держась до середины поля. На это указала тройная замена с акцентом именно на защиту. Шовковский же снова сделал ставку на джокерство – вместо уставшего Ярмоленко вышел Волошин, надо было усиливать атакующую линию по всем направлениям. Тренер киевлян показал, что может заменами влиять на ход игры и попадать в самые слабые зоны австрийцев, однако мяч упорно не шел в ворота. Даже стойка была, но чтобы залететь внутрь – это было будто что-то невозможное. А если была какая-нибудь опасная передача или крутой удар, на пути становился голкипер Блазвих, его кураж был на уровне мотивации Бущана.

Украинцы проиграют первый матч 0:2. "Динамо" выглядело интересно, и игра для них не сложилась. "Зальцбург" создал структурированное напряжение в обороне бело-синих, что позволяло растягивать линию до флангов и сковывать центрбеков. Наши же футболисты на скорости использовали многочисленные атаки первого тайма и редкие второго и снова потеряли пять моментов, где могли хотя бы пробивать. Высокая активность Шапаренко, Бражко и Пихаленка постепенно уменьшалась, потому что была заблокирована центровыми игроками соперника. На ответный матч нужно прокачать не только попадание по воротам, но и непредсказуемые роли отдельных исполнителей.