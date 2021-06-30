Родители Ярмоленко и его 8-летний сын прокомментировали игру Андрея в матче со Швецией. Видео

Отец лидера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, мать, а также двое детей Иван (8 лет) и Даниил (6 лет), смотрели матч Евро-2020 против Швеции всей семьей в Чернигове. В интервью Суспільне Чернігів Иван отметил, что очень переживал, особенно в начале игры.

По словам мальчика, он очень гордится отцом.

"В начале игры мне было очень сложно, потому что я переживал. Мы должны были выиграть. Для меня матч был тяжелым. Мы за папу переживаем, и очень радуемся, когда он забивает гол", – сказал Ваня.

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Николай Ярмоленко признался, что после игры ему звонило много друзей и поздравляли с победой.

"Бой не на жизнь, а на смерть. Вся Украина болела за наших ребят. Кричали "Давай, Украина! Вперед!" На эмоциях до 3 ночи не смог заснуть. Это радость. Радость каждого человека, который живет футболом, болеет. Тем более, что там играет наш сын. Ваня старается играть в футбол, тренируется. Естественно, папа их муштрует: как надо делать, как надо набивать мяч, как надо принимать его", – отметил папа знаменитого футболиста.

Валентина Ярмоленко сказала. что очень волнуется во время матчей и показала, где рос ее сын.

"Как ударят Андрею по ногам, я тоже сижу плачу. Даня не выдержал, заснул , а мы втроем сидели переживали" Андрей тут рос. Тут его награды. Часть отдали в спортшколу. Тут его бутсы, в которых он играл. Я горжусь, что у меня такой сын", – сказала мама Андрея Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL,поединок Швеция – Украина завершился победой нашей команды в дополнительное время (2:1).

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".