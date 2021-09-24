9-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 24-27 сентября состоятся матчи 9 тура национального первенства.

Лидер турнирной таблицы и действующий чемпион "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". В свою очередь победитель Суперкубка-2021 донецкий "Шахтер" примет на своем поле "Верес".

Традиционно болельщики смогут наблюдать за матчами любимых команд на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.

Видео дня

Премьер-лига Украины. 9-й тур

24 сентября (пятница)

19:30. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

25 сентября (суббота)

14:00. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Шахтер" – "Верес", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Рух" – "Шахтер", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

26 сентября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Львов", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

17:00. "Днепр-1" – "Заря", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:30. "Десна" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Александр Омельченко

27 сентября (понедельник)

19:30. "Черноморец" – "Ингулец", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Украины.