9-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 24-27 сентября состоятся матчи 9 тура национального первенства.
Лидер турнирной таблицы и действующий чемпион "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". В свою очередь победитель Суперкубка-2021 донецкий "Шахтер" примет на своем поле "Верес".
Традиционно болельщики смогут наблюдать за матчами любимых команд на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.
Премьер-лига Украины. 9-й тур
24 сентября (пятница)
19:30. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
25 сентября (суббота)
14:00. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Шахтер" – "Верес", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Рух" – "Шахтер", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
26 сентября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Львов", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
17:00. "Днепр-1" – "Заря", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Евгений Арановский
19:30. "Десна" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Александр Омельченко
27 сентября (понедельник)
19:30. "Черноморец" – "Ингулец", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Украины.