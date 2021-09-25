"Шахтер" добыл разгромную победу на "Олимпийском"

Донецкий "Шахтер" в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл ривненский "Верес". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 4:1.

Первый тайм прошел в рваном ритме. После стартового давления, когда "горняки" имели несколько стопроцентных моментов, темп в игре немного упал. "Шахтер" продолжил доминировать, но уже не так серьезно угрожая воротам Когута.

Даже свой гол донецкий клуб забил усилиями соперника: после передачи Марлоса в собственные ворота мяч срезал Мирошник. Поведя в счете подопечные Де Дзерби успокоились и были наказаны. На З0-й минуте Геннадий Пасич шикарным дальним ударом сравнял счет.

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В перерыве итальянский специалист нашел необходимые слова и его подопечные легко вкатили три безответных мяча.

"Шахтер" – "Верес" 4:1 (1:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 22, автогол Мирошник, 1:1 – 30 Пасич, 2:1 – 55 Тете, 3:1 – 79, пенальти Марлос, 4:1 – 86 Траоре.

Шахтер – Пятов, Корниенко (Исмаили, 71), Витао (Бондарь, 83), Кривцов, Конопля, Марлос, Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антонио, Тете, Соломон (Мудрик, 70), Сикан (Траоре, 63).

Верес – Когут, Немчанинов, Мирошник, Солдат, Гончаренко, Клец, Кучеров (Полюлях, 83), Пасич (Тимофеенко, 83), Панасенко (Гегедош, 70), Пасич (Дахновский, 75), Шестаков (Гечев, 75).

Предупреждения: Кривцов (40), Кучеров (41), Панасенко (60), Дахновский (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре УПЛ "горняки" легко расправились с "Днепром-1" (2:0). Кроме того в среду подопечные Де Дзерби в 9-й раз в своей истории выиграли Суперкубок Украины.