Важные моменты в игре "Динамо" с "Барселоной", которые вы могли пропустить: приговор атаке и кризис Шапаренко

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" потерпело второе кряду поражение от "Барселоны" (0:1) в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Луческу уже не выглядели в борьбе с испанцами такими робкими, как две недели назад в Каталонии, и смело могли рассчитывать на ничью. Но ошибки в нападении и отсутствие полноценного форварда не позволили украинцам прервать "засуху" в группе.

OBOZREVATEL собрал семь моментов, которые стоит отметить в игре "Динамо" в четвертом туре Лиги чемпионов.

1. В действиях киевлян появилась агрессия, которой не хватало на "Камп Ноу". Хозяева поля не стеснялись временами жестко встречать соперника, что вылилось в две желтые карточки – для Гармаша и Буяльского. И напористо шли в атаку, провоцируя на "горчичники" уже игроков "Барселоны". Хацеган трижды наказывал каталонцев.

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2. Немного смелости, и футболисты "Динамо" перестали так часто разыгрывать мяч у своих ворот, нагнетая и без того непростую обстановку у владений Георгия Бущана. Хотя и "Барселона" не включала тот прессинг, который мы видели две недели назад в столице Каталонии.

3. Атака "Динамо" все еще печальна – ни одного гола за четыре матча группового этапа. И хоть опасных моментов было создано на порядок больше, чем две недели назад в Испании, даже появились три удара в створ, нападение выглядит слишком размыто. А Гармаш в атаке – просто приговор всем форвардам команды. Хоть самоотверженно трудился в отборе мяча.

4. Хозяева рассчитывали на быстрые контратаки и чувствовали себя не сильно комфортно, когда "Барселона" начинала затяжные розыгрыши. В итоге гости сделали 611 передач против 326 у "Динамо".

5. Везде старался успеть Караваев, который был замечен еще и на позиции центр-форварда. А выходил на поле левым защитником. И в итоге стал одним из лучших игроков "Динамо" по версии портала Whoscored. Высокую оценку получил и де Пена. И вы, скорее всего, согласитесь с ней, если видели хотя бы его шикарный пас на Шапаренко.

6. Кризис точности Шапаренко. Два действительно хороших голевых момента в первом тайме, после которых чемпион Украины мог вести 2:0. Но Николай своим шансом не воспользовался, посылая мячи неожиданно неточно. И болельщики уже отправляют полузащитника к психологу.

7. Замены Луческу не особо повлияли на игру. Создалось впечатление, что Леднева выпустили скорее от безысходности. Надо же было кому-то бить по воротам "Барселоны", которая была совсем не безгрешна в защите. Безусловно, "Динамо" очень не хватало в этом матче опытного и забивного форварда.

Ранее OBOZREVATEL выкладывал видео победного гола матча на НСК "Олимпийский".

Предыдущая встреча между этими командами состоялась 20 октября в столице Каталонии и завершилась со счетом 1:0.