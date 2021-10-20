5 причин разгрома 'Шахтера' от 'Реала': трюки подсудимого Бензема и лавка Степаненко

После двух побед над "Реалом" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов 19 октября на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" был разбит испанским грандом – 0:5. И теперь, скорее всего, только три победы в оставшихся встречах позволят "горнякам" все-таки выбраться из группы. Но этого не сделать с такими дырами в обороне и засухой в нападении.

OBOZREVATEL собрал пять причин разгромного поражения "Шахтера" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов в Киеве.

1. Эксперименты тренера "Шахтера" Де Дзерби в защите в поединке с "Реалом" привели к разгрому донецкой команды. И если момент с автоголом Кривцова, который пытался прервать передачу на Бензема, еще можно назвать несчастным случаем, то остальные четыре – результат разобранной обороны. В которой, по сути, заточены чисто под защиту были только Кривцов и Марлон. И это в поединке против "Реала", который 13 раз побеждал в Лиге чемпионов.

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В предыдущих поединках дончан в этом сезоне было видно, насколько тяжело им без Степаненко, который потерял место в основе. И как преображается команда, когда Тарас возвращается на поле. Она получает какую-то опору, баланс.

А тут "Шахтеру" предстояло сыграть еще и без травмированного Николая Матвиенко, на котором сейчас держится защита "оранжево-черных". И даже в такой сложной ситуации Де Дзерби оставил Степаненко на лавке запасных. И только, когда команда уже безнадежно "тонула", при счете 0:4 бросил опорного полузащитника в игру, как спасательный круг. Вот только спасать уже было нечего.

2. К сожалению, одной защитой проблемы "Шахтера" в этом матче не ограничились. Нападение "горняков" на групповом этапе Лиги чемпионов пока работает вхолостую. Конечно, есть объективные причины – потеря до конца сезона травмированного Лассины Траоре, еще не восстановился Жуниор Мораес.

Но в распоряжении итальянского специалиста есть и другие игроки атаки. Например, Соломон и Тете, которые забивали "Реалу" в прошлом году. Но в этот раз нападение "Шахтера" выглядело безыдейно, а компактная игра мадридской защиты не давала "горнякам" разогнаться. В итоге они нанесли только 7 ударов по чужим воротам против 22-х у гостей.

3. Несмотря на то, что авторитетный статистический портал Whoscored поставил лучшую оценку в этом матче Фернандо – 6,6, бразильский нападающий разочаровал на острие атаки. Да, он очень старался создавать моменты у ворот Куртуа, но вышедший на замену Мудрик все-таки смотрелся интереснее и имел реальные шансы на гол престижа. Если бы не мастерство бельгийского вратаря испанцев.

4. Счет 0:1 после первого тайма хоть и выглядел неприятно для хозяев, но еще не был приговором. Однако на старте второй половины встречи "горняки" не справились с прессингом "Реала", пропустив два мяча за пять минут. Тут бы хозяевам показать бойцовский характер, как это сделала молодежь "Шахтера", которая рубилась с мадридским грандом в прошлом сезоне и дважды обыгрывала. Но во вторник чуда не произошло.

5. Шикарный матч сегодня выдал нападающий "Реала" Карим Бензема, который без устали терзал оборону "Шахтера" и, безусловно, стал соучастником автогола Сергея Кривцова. А затем и закрыл встречу, записав на свой счет пятый гол в матче. А вообще француз наколотил уже 11 мячей в 11 поединках сезона и сделал 8 передач, в том числе одну на "Олимпийском".

Но вся соль в том, что уже на следующий день после матча с "Шахтером" над Бензема начнется суд. Пока непонятно, появиться ли претендент на "Золотой мяч" 20 октября в Версале, но скамьи подсудимых ему в ближайшее время не избежать. Форварду грозит 5 лет тюрьмы. Бензема подозревают в том, что в 2015 году он действовал как посредник и подстрекал своего партнера по сборной Франции Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили интимное видео с участием Матье.

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