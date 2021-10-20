Заруба ПСЖ и провал "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 19 октября

В футбольной Лиге чемпионов во вторник, 19 октября, были сыграны очередные 8 матчей группового этапа. Поединки третьего тура состоялись в квартетах А, В, C и D.

Главная встреча дня для украинских болельщиков была сыграна на столичном НСК "Олимпийском", где "Шахтер" принимал "Интер". Матч прошел под диктовку испанцев и завершился со счетом 0:5.

Кроме того настоящую рубку устроили ПСЖ и "РБ Лейпциг". Титулованный клуб из Парижа к 57-й минуте уступал 1:2, но дубль Месси спас команду от сенсационного поражения.

Среди других результатов стоит отметить разгромные победы "Манчестер Сити" над "Брюгге", "Спортинга" над "Бешикташем" и "Аякса" над дортмундской "Боруссией".

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Результаты Лиги чемпионов 19 октября

"Бешикташ" Турция – "Спортинг" Португалия 1:4 (1:3, 0:1)

Голы: 0:1 – 15 Коатес, 1:1 – 24 Ларин, 1:2 – 27 Коатес, 1:3 – 44, пенальти Сарабия, 1:4 – 89 Паулинью.

Бешикташ – Дестаноглу, Розье, Велинтон, Вида, Нсакала, Ларин (Тере, 73), Геззаль, Тейшейра (Караман, 80), Пьянич, Соуза, Батшуайи.

Спортинг – Адан, Инасиу, Коатес, Феддаль (Нету, 90), Пальинья, Порро, Матеуш Нунеш (Даниэл Браганса, 90), Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 90), Сарабия (Тиагу Томаш, 84), Матеус Рейс (Эшгайю, 73), Паулинью.

Предупреждения: Порро (25), Вида (43), Тейшейра (47), Геззаль (58), Инасиу (72), Феддаль (76), Пьянич (90).

"Брюгге" Бельгия – "Манчестер Сити" Англия 1:5 (0:2, 1:3)

Голы: 0:1 – 30 Жоау Канселу, 0:2 – 43, пенальти Марез, 0:3 – 53 Уокер, 0:4 – 67 Палмер, 1:4 – 81 Ванакен, 1:5 – 84 Марез.

Брюгге – Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Соуа (ван дер Бремпт, 56), Ритс (Вормер, 56), Баланта (Мбамба, 68), Ванакен, Ланг, де Кетеларе (Дост, 79).

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Лапорт (Аке, 57), Жоау Канселу, де Брюйне (Палмер, 65), Родри (Фернандиньо, 71), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Марез, Фоден (Стерлинг, 64), Грилиш.

Предупреждения: Мата (24), Лапорт (32), Нсоки (45), Баланта (65).

"Атлетико" Испания – "Ливерпуль" Англия 2:3 (2:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 8 Салах, 0:2 – 13 Кейта, 1:2 – 20 Гризманн, 2:2 – 34 Гризманн, 2:3 – 78, пенальти Салах.

Атлетико – Облак, Кондогбиа (Хименес, 46), Фелипе, Эрмосо (Льоренте, 80), Триппьер, де Пауль (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Коке, Карраско, Жоау Феликс (Корреа, 80), Гризманн.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Фабиньо, 46), Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Салах (Уильямс, 90), Фирмино, Мане (Диогу Жота, 62).

Предупреждения: Милнер (59), Александер-Арнолд (63), Суарес (90).

Удаление: Гризманн (52).

"Интер" Италия – "Шериф" Молдова 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 34 Джеко, 1:1 – 52 Тилль, 2:1 – 58 Видаль, 3:1 – 67 де Врей.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Димарко (Бастони, 53), Думфрис, Барелла, Брозович (Сенси, 85), Видаль (Гальярдини, 75), Перишич (Коларов, 85), Джеко (Санчес, 75), Мартинес.

Шериф – Челядник, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Кожокару, 84), Кастаньеда (Раделич, 46), Бруно, Аддо (Николов, 75), Тилль, Траоре (Кожокарь, 90).

Предупреждения: Димарко (51), Кожокару (88).

"Аякс" Нидерланды – "Боруссия Д" Германия 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 11, автогол Ройс, 2:0 – 25 Блинд, 3:0 – 57 Антони, 4:0 – 72 Аллер.

Аякс – Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 83), Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 69), Аллер (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).

Боруссия Д – Кобель, Менье (Вольф, 79), Хуммельс (Понграчич, 79), Аканджи, Шульц (Джан, 46), Витцель, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем, Ройс, Мален (Азар, 53), Холанд.

Предупреждения: Альварес (33), Витцель (41), Тимбер (90).

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 9 Мбаппе, 1:1 – 28 Андре Силва, 1:2 – 57 Мукиеле, 2:2 – 67 Месси, 3:2 – 74, пенальти Месси.

ПСЖ – Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Данилу Перейра, 61), Верратти, Месси, Мбаппе, Дракслер (Керер, 90).

РБ Лейпциг – Гулачи, Симакан (Поульсен, 83), Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 70), Мукиеле, Лаймер, Адамс, Айдара (Мориба, 62), Анхелиньо (Хенрихс, 83), Нкунку, Андре Силва (Форсберг, 83).

Предупреждения: Орбан (18), Симакан (38), Гуйе (48), Хакими (64), Адамс (84).

"Порту" Португалия – "Милан" Италия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Диас.

Порту – Диогу Кошта, Жоау Мариу, Мбемба, Пепе, Венделл (Сануси, 46), Отавио (Груйич, 90), Урибе, Сержиу Оливейра (Витинья, 67), Диас, Тареми (Тони Мартинес, 84), Эванилсон (Корона, 67).

Милан – Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калулу, 58), Рафаэл Леау, Салемакерс, Крунич (Мальдини, 82), Тонали (Бакайоко, 66), Беннасер, Жиру (Ибрагимович, 58).

Предупреждения: Сержиу Оливейра (3), Томори (16), Жиру (20), Урибе (38), Калулу (81), Ибрагимович (87), Рафаэл Леау (90).

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 0:5 (0:1, 0:4)

Голы: 0:1 – 37, автогол Кривцов, 0:2 – 51 Винисиус Жуниор, 0:3 – 56 Винисиус Жуниор, 0:4 – 64 Родриго, 0:5 – 90 Бензема.

Шахтер – Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46), Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 79), Фернандо Педро (Мудрик, 74).

Реал Мадрид – Куртуа, Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Менди (Марсело, 69), Модрич (Камавинга, 78), Каземиро, Кроос (Вальверде, 78), Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус Жуниор.

Предупреждение: Маркос Антонио (46).

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​ Напомним, что в среду, 20 октября, свой поединок в ЛЧ проведет и чемпион Украины. Киевское "Динамо" сразится на легендарном "Камп Ноу" с каталонской "Барселоной".