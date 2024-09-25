5 новых соперников и реальная возможность пройти дальше: с кем будет играть 'Динамо' в Лиге Европы и почему это выгодный шанс

"Динамо" начинает свой путь в еврокубках. В Лиге Европы мы исторически сильнее, а теперь и календарь сложился так, что бело-синие могут уже в первых матчах брать достаточно очков. "Шахтер" свой первый матч в ЛЧ против итальянцев провел вничью, теперь очередь киевлян в другом турнире. Что нужно знать о будущих соперниках столичного клуба и почему гранды – не главный наш оппонент? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Лацио"

Раньше встречались 4 раза (0-1-3)

Сезон 23/24: плей-офф Лиги чемпионов

Самое большое достижение в ЛЕ: финал 1998 года

Первый соперник – один из самых сложных на турнире. Надо учесть, что вероятнее всего не будет Кастельяноса, определенный бонус для нашей защиты. Сами киевляне говорят, что для них это будет интересный опыт против сильного клуба. "Лацио" отлично выжимает максимум из большинства своих атак, но создает так много индивидуальных ошибок, что забивать могут даже аутсайдеры. Этот гол "Венеции" очень многое может рассказать о ближайшем сопернике в ЛЕ:

"Хоффенхайм"

Раньше не встречались

Сезон 23/24: не играл в еврокубках

Наибольшее достижение в ЛЕ: 1/16 в сезоне 20/21

До "Хоффенхайма" остается еще полторы недели, но уже сейчас заметно, что немцы – удобная опция для бонусных очков. В Бундеслиге чуть дышат, в Кубке могли вылететь в самом начале. Еще продали Баера, лучшего бомбардира. Из громких пополнений – Праас и Гложек: первый пока не дает результата, второй вообще сломался. Если подопечные Пеллегрино не покажут сегодня класс против "Мидтьюлланна", то это еще больше задавит настроение команды. Ну а "Динамо" есть на что обратить внимание: индивидуальные прорывы Ваната, дальние удары и фланговые атаки могут стать ключом к защите "Хоффенхайма".

"Ференцварош"

Раньше встречались 2 раза (1-1-0)

Сезон 23/24: стыковые матчи Лиги Конференций

Самое большое достижение в ЛЕ: полуфинал сезона 71/72

В случае "Ференцвароша" следует упомянуть уже экс-нападающего "Партизана" Салданью: бразилец положил дубль киевлянам в очной встрече, а за Будапешт успел отличиться очередным дублем в первом кубковом матче. Попову и Михавку нужно быть с ним внимательным, это уже не та команда, где мяч видели только на фото. Что касается самих венгров - в ЛЕ они выпали из квалификации ЛЧ. Разумеется, это не уровень итальянских команд, где даже в кризис возможны взрывные отрезки. Но венгры показывают откровенно закрытый футбол – такой автобус может стать проблемой для высокого стиля команды Шовковского.

"Виктория Пльзень"

Ранее в официальных встречах не пересекались

Сезон 23/24: четвертьфинал Лиги Конференций

Наибольшее достижение в ЛЕ: плей-офф

Еще один из новых для "Динамо" соперников, но очень хорошо известный другим украинским клубам: десять лет назад были сильнее горняков, а этим летом остановили "Кривбасс". По результатам прошедшего сезона "Виктория" уверенно взяла бронзу Шанс лиги. Там нет громких имен, хотя на уровне чешского футбола представители Пльзеня очень опасны непредсказуемостью – например, голкипер Тврдонь за полтора месяца имеет 2 ассиста! Полузащитник Шульц тоже безудержен и может показать свою мотивацию завтра против "Айнтрахта". Киевляне должны побеждать "Викторию" хотя бы потому, что она выпала календарем на конец ноября после итальянцев (5-й тур). Это позволит более четко планировать зимний этап, где УПЛ идет на паузу.

"Рома"

Раньше встречались 4 раза (2-0-2)

Сезон 23/24: полуфинал Лиги Европы

Самое большое достижение в ЛЕ: полуфинал

Так уж совпало, что еврокубковые соперники "Динамо" прямо сейчас не самые опасные. С "Ромой" мем о перспективном проекте завершился, когда де Росси уволили прямо в начале сезона. Теперь Иван Юрич через неделю должен был настроить новый для него коллектив на "Атлетик". Нечего говорить, что "Рома" не впечатляет. Наш Довбик забил и перед фанатами пообещал добыть в борьбе лучшие моменты в истории клуба, а его связка с Дибалой начинает влюблять. Посмотрим, как будет работать с новым коучем. Однако сейчас и "Динамо" выглядит таким, что может вырваться в лидеры за победами в очных встречах.

"Реал Сосьедад"

Раньше не встречались

Сезон 23/24: плей-офф Лиги чемпионов

Наибольшее достижение в ЛЕ: четвертьфинал 98/99

Единственные испанцы в соперниках "Динамо" к концу сезона выглядели как сбалансированная по составу команда. Тем не менее, летом ушли Ле Норманн, Мерино и Рико, на замену приобрели Оскарссона, Сучича и Гомеса. Еще набирают форму Кубо, Субименди, Мендеш – вот только оптимизировать их друг к другу отнюдь не удается. В Ла Лиге их соседи - "Хетафе" и "Леганес", а не "Реал" из "Атлетико". Соперники словно привыкли к тотальному контролю поля от "Сосьедад", поэтому испанцам очень тяжело дойти до чужих ворот. Если этим воспользуется и украинский клуб, то можем положить важные очки и в копилку, и в таблицу ассоциаций УЕФА.

"Галотасарай"

Ранее в официальных встречах не пересекались

Сезон 23/24: стыковые матчи Лиги Европы

Самое большое достижение в ЛЕ: победитель сезона 99/00

Турция – одна из наиболее представленных команд в нынешней Лиге Европы (3 клуба; на уровне с Англией и Нидерландами), нам выпала одна из них. Сегодняшний "Галатасарай" должен быть в ЛЧ, но не прошел "Янг Бойз". Забить им будет несложно, защитники время от времени открывают пространство, но и сами не прочь отличиться (у защитника Бардакчи уже два мяча в активе). Неожиданно в их составе появился Осимхен, серьезное усиление атакующего звена и плюс сто миллионов к стоимости клуба. Динамовцы играли с 4 турецкими командами, это будет 5-я. Статистика на нашу сторону, следует ее в дальнейшем улучшать.

"РФШ"

Ранее в официальных встречах не пересекались

Сезон 23/24: 2-й квалифай-раунд Лиги конференций

Наибольшее достижение в ЛЕ: групповой этап этого года

Это команда с желанием: латвийцы начинали с самого дна квалификации Лиги чемпионов, вылетели, но удержались в отборе уже против "Санта Коломы" и "АПОЭЛа". Руководство команды очень обрадовалось жребию: широко разошлась история, что экс-игрок киевлян Верпаковскис (ныне гендиректор рижского клуба) очень хотел увидеть встречу динамовцев и "РФШ". Самый дорогой игрок – Эмерсон, всего 1 миллион евро; вся команда едва дотянула до десятка миллионов. Официальных встреч не было, только 2 товарняка, в 22-м и 24-м выигрывали киевляне. Настоящий нрав, что "РФШ" выпал киевлянам последним соперником сезона. Это следует воспринимать как возможность улучшить свое положение по развитию событий турнира. Хотя даже на финишный тур их не нужно списывать со счетов – мы прекрасно знаем, во что это может вылиться.