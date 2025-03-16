Участников будут наказывать: что нужно знать о самом скандальном футбольном турнире года

Остается всего 3 месяца до Клубного чемпионата мира. Это первый случай, когда ФИФА объединяет 32 команды для очередного кубка. Пройдет розыгрыш летом, что возмутило немало фанатов, футболистов и спортивных функционеров. Не станет ли КЧМ легальной Суперлигой? И что нужно знать о таком несвоевременном календарно турнире? OBOZ.UA разбирался во всех деталях.

Видео дня

Клубный чемпионат мира теперь на 32 команды. Было 7

Раньше это был ежегодный декабрьский турнир, где соревновались победители континентальных соревнований. В последний раз он был проведен в 2023-м, тогда выиграл "Манчестер Сити". В прошлом году ФИФА не отказалась от соревнований: пока проходила реорганизация, сыграли в декабре 2024-го. Тогда действо назвали Межконтинентальный кубок, сошлись 7 команд: 6 из них впервые попали на такой уровень. Еще был мадридский "Реал", он в очередной раз и выиграл. Все изменилось в 2025.

ФИФА объявила, что соревнование расширено до 32 клубов и его будут играть раз в 4 года. Такая себе Суперлига на минималках. Упомянутый Межконтинентальный кубок не стал временным – это новый ежегодный турнир, как Лига наций между Евро и ЧМ. Легкий путь в него получает европейская команда: победитель Лиги чемпионов сразу проходит в финал против прошедшей плей-офф международного уровня команды.

Как выбирали участников?

Отбора на турнир не было, влияли выступления команд за период 2021-2024 годов. Если кто выиграл за это время континентальный турнир, то гарантированно забирал путевку. Далее нужно было набрать еще 20 клубов – и ФИФА придумала особый рейтинг: вроде того, что есть в Европе. Мы все видели рейтинг УЕФА, где "Шахтер" 40-й в начале марта, а "Динамо" в первой сотне среди всех команд. Так искали участников по всему миру. Для нашего континента было исключение – не более двух участников от одной страны.

Что будет, если отказаться играть?

Штраф! Кейв Солхекол, корреспондент Sky Sports, писал, что ФИФА хочет видеть сильнейших футболистов на полях турнира, а не третий дубль. Поэтому за отказ от участия клуб получит штраф в более 500 тысяч долларов. Сколько будет стоить случай, если "Реал" не выпустит Мбаппе, а Холанд не поедет с "Сити" – непонятно. Трансляции будут очень дорогими, потому организаторы хотят отбить их на максимум. Футбольные звезды – один из методов.

Также есть еще ряд жестких правил. Предварительная заявка - до 50 игроков, окончательная - до 35. Команды должны приехать заранее (видимо, чтобы представители ФИФА внимательно изучили кучу людей и успели наложить штрафы, если среди них не будет звезд). Кого-то можно будет дозаявить: для этого сделали даже специальное трансферное окно; вдруг клуб купит звезду и захочет дать ей время на КЧМ. При этом трансферы между участниками поставят под угрозу участие футболиста, их можно заявить только за одну команду.

На КЧМ мог поехать "Шахтер"

Украина могла иметь собственного представителя среди лучших команд мира - из-за ограничений участников от одной страны, "Шахтер" был в шаге от потенциального попадания на КЧМ. УЕФА шла вниз по рейтингу и почти встретила наших. Все решалось осенью 2023 года, тогда еще на этапе квартетов в ЛЧ команда играла решающий тур против "Порту". Надо было выигрывать, но в мегазарубе 3:5 мы проиграли и вылетели в Лигу Европы.

Горняки упустили шанс набирать дополнительные очки в сравнительную таблицу, ведь ФИФА для клубного рейтинга учитывает только очки, полученные в Лиге чемпионов. После этого "Шахтер" еще возился с "Марселем" в ЛЕ, но зря. Так Украина потеряла первую возможность отправить на столь масштабные соревнования собственный клуб.

Кто будет играть на КЧМ?

Нам было важно упомянуть о штрафах за неявку команды на турнир заранее. Потому что не самый сильный состав или игнорирование турнира провоцируют сильнейшие европейские команды на еще большее количество утомительных игр, а мы уже в этом сезоне видим огромное количество травм из-за усталости. "Ливерпуль", видимо, радуется, что ему не удалось в свое время взять трофей ЛЧ. Вот так выглядит полный список участников:

Европа: "Манчестер Сити", "Челси", "Реал" Мадрид, "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд", "Бавария", "ПСЖ", "Ювентус", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Зальцбург"

Океания: "Окленд Сити"

Южная Америка: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Ботафого"

Северная Америка: "Монтеррей", "Сиэтл Саундерс", "Леон", "Пачука" "Интер" Майами (представитель хозяев турнира)

Африка: "Аль-Ахли", "Видад", "Эсперанс де Тунис", "Мамелоди Сандаунз"

Азия: "Аль-Хиляль", Урава", "Аль-Айн", "Ульсон"

От европейского континента есть "Челси", "Реал" и "Манчестер Сити" как победители Лиги чемпионов за последние три сезона. Еще присоединятся "Бавария", "ПСЖ" и "Интер", лучшие по рейтингу команды. От Азии, Африки и Североамериканской федерации представлены по 4 команды: победители континентальных соревнований уровня ЛЧ плюс клубный рейтинг. Южноамериканская федерация получит 6 команд, которые выступят лучше в Кубке Либертадорес. Один слот забрала команда из Футбольной конфедерации Океании – лучшая за последние четыре года. Американский "Интер", известный с участием Лионеля Месси и еще ряда звездных футболистов, попал как победитель MLS Supporters' Shield.

Какой формат?

КЧМ-25 очень похож на традиционную ЛЧ (со стадии плей-офф) или Чемпионат мира. 32 команды уже разбросаны по группам: 8 квартетов, две лучшие выходят в 1/8. Будет по одному матчу на этапе групп, так же по одной игре будет в плей-офф и так до финала. Матча за третье место не будет.

Когда и где будет проходить турнир в этом году?

Следующий Клубный чемпионат мира состоится летом 2025 года, он будет длиться 29 дней в США. Розыгрыш будут принимать 11 стадионов в 10 американских городах. Интересно, что в списке нет "Метлайфа", который станет местом финала ЧМ-26, а еще две арены расположены в Орландо. Откроет турнир "Интер" Майами - команда Месси встретится с египетским "Аль-Ахли" на стадионе "Хард Рок" в Майами. Турнир стартует 15 июня и продлится один месяц, финал состоится 13 июля.