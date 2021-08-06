3-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 6 августа, стартует третий тур. При этом один из матчей не состоится из-за переноса.
Центральным поединком станет противостояние луганской "Зари" и киевского "Динамо". В свою очередь донецкий "Шахтер" примет в Киеве с "Александри.".
Увидеть все игры можно будет в прямых трансляциях на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание трансляций.
Премьер-лига Украины. 3-й тур
6 августа (пятница)
19:30. "Металлист-1925" – "Черноморец", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
7 августа (суббота)
17:00. "Рух" – "Верес", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Александр Дердо
19:30. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько
19:30. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
8 августа (воскресенье)
19:30. "Заря" – "Динамо", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Алексей Омельченко
9 августа (понедельник)
19:30. "Десна" – "Ингулец", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Роман Бловацкий
Матч "Минай" – "Колос" перенесен из-за матча команды из Коваливки в Лиге конференций.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" провело спарринг с турецким грандом, завершив его вничью.