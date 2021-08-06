3-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание трансляций, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 6 августа, стартует третий тур. При этом один из матчей не состоится из-за переноса.

Центральным поединком станет противостояние луганской "Зари" и киевского "Динамо". В свою очередь донецкий "Шахтер" примет в Киеве с "Александри.".

Увидеть все игры можно будет в прямых трансляциях на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание трансляций.

Видео дня

Премьер-лига Украины. 3-й тур

6 августа (пятница)

19:30. "Металлист-1925" – "Черноморец", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

7 августа (суббота)

17:00. "Рух" – "Верес", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Александр Дердо

19:30. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько

19:30. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

8 августа (воскресенье)

19:30. "Заря" – "Динамо", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Алексей Омельченко

9 августа (понедельник)

19:30. "Десна" – "Ингулец", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Роман Бловацкий

Матч "Минай" – "Колос" перенесен из-за матча команды из Коваливки в Лиге конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" провело спарринг с турецким грандом, завершив его вничью.