"Динамо" без Луческу сыграло вничью с турецким грандом. Видео

"Динамо" воспользовалось перерывом в матчах в середине недели и провело спарринг против "Фенербахче", чтобы лучше подготовиться к грядущим баталиям в Лиге чемпионов. Поединок с турецким грандом, на который не полетел Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем, прошел в Стамбуле и закончился вничью 1:1.

Хозяева активнее начали встречу, завладев инициативой, но первый полумомент создали киевляне после того, как Жерсон Родригес решился на дальний удар, а голкипер не сумел зафиксировать мяч и перевел его на угловой. На исходе первого получаса у украинской команды возник еще один шанс, который на этот раз закончился голом.

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Виктор Цыганков вывел Богдана Леднева на свидание с вратарем, и последний без проблем отправил "круглого" в сетку обводящим ударом в дальний угол. Турки активизировались и могли быстро восстановить статус-кво, но Денис Бойко сумел ногой спасти команду от гола после выхода один на один.

В скором времени "Фенербахче" таки удалось сравнять счет. Бывший игрок "Реала" и "Арсенала" Месут Озил "вырезал" отличный пас на линию вратарской, где нападающий стамбульцев опередил защитника и отправил мяч в сетку. Несмотря на наличие опасных моментов у обеих ворот в концовке матча, результат на табло до финального свистка так и не изменился.

"Фенербахче" – "Динамо" – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Пелкас (63) – Леднев (28)

"Фенербахче": Байиындыр, Сзалай, Тиссеран, Новак, Густаво (Яндас, 76), Озил (Туфан, 76), Кадиоглу (Сангаре, 67), Пелкас (Кахведжи, 67), Зайц (Самата, 76), Осайи-Самуэль (Йоргенсен, 76), Валенсия (Дурсун, 67).

"Динамо": Бойко (Бущан, 66), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46; Шкурин, 86).

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовом матче нового сезона УПЛ "Динамо" с разгромным счетом обыграло "Верес".