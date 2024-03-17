Развязка в УПЛ: сможет ли 'Динамо' конкурировать с 'Шахтером', кто возьмет еврокубки, а кто готовится на вылет

Украинская Премьер-лига готовится к весенней паузе. Пока часть игроков будет задействована в сборной, каждый тренер должен установить окончательную задачу на конец сезона. Ведь ни одно место еще никому не гарантировано. OBOZ.UA разбирается, какие интриги ждут нас в заключительных десяти турах.

Защитит ли "Шахтер" титул?

"Горняки" набрали отличную форму: с момента проигрыша "Днепру-1", у них ни одного поражения. Забивает команда тоже немало: с момента возобновления чемпионата напихали соперникам 10 голов (не считая технической победы). Текущее преимущество в 3 очка и два перенесенных матча позволяют рассчитывать на гандикап от всех преследователей. Вылет из еврокубков сказался на моральной составляющей, но "Шахтер" до сих пор претендует на Кубок и УПЛ.

Помогать закреплению успеха будет возвращение Траоре: пропустив половину сезона, он ворвался в игру и уже выстрелил двумя голами и ассистом. Рядом с ним – Сикан, Судаков и Бондарь, которые продолжают держать баланс. Следует отметить еще прогресс Эгиналду, высокие игровые качества Азарова и новичка Кевина, который с первых минут погрузился в коллектив и уже забил больше, чем приобретенные летом футболисты.

Украине выигрыш Шахтера будет выгодным с точки зрения ЛЧ: так мы получим представителя сразу в группе (которая со следующего сезона обновлена), ведь донецкая команда квалифицируется Путем чемпионов. Но препятствовать этому будут сразу 5 команд - они пока не так далеко и каждая потеря очков горняками может подпустить другие клубы поближе к первому месту. Не забывайте и отложенные матчи главного соперника.

"Динамо" навяжет борьбу?

Три матча "Динамо" до сих пор мешают нам оценить положение в таблице. При тренерстве Шовковского киевляне набрали отличный темп: беспроигрышная серия на 8 матчей, 2,25 гола за игру, каждая вторая - на ноль. Ничья против "Вереса" испортила общий рисунок, но тенденция заметна невооруженным глазом. Содействуют этому многочисленные поражения соперников, фантастическая форма Ваната и Бражка, а также возвращение фанатов. Проблемы нашли СаШо в кадровом вопросе: сам коуч отметил, что не тренируются в группе Буяльский, Ярмоленко, Царенко, Игнатенко, Супряга и Малиш. В то же время других доступных игроков можно сконцентрировать на одном турнире.

Учитывая последние туры УПЛ, динамовцам осталось несколько шагов к возвращению на медальные ступени. Для киевлян это новая попытка прервать гегемонию "Шахтера", ведь из последних 10 розыгрышей у горняков абсолютное преимущество по чемпионствам. 9 потенциальных очков от перенесенных игр - еще одна мотивация, ведь тогда разница с горняками будет лишь в несколько пунктов и Классическое будет решать вопрос чемпиона.

Кто заберет еврокубковые места

Вторая половина УПЛ сменила все наши прогнозы на еврокубки. "Полесье", "Днепр-1", "Рух", даже "Кривбасс" начали падать. Потеря очков на ровном месте позволила грандам подготовить пространство для дальнейшего рывка и сразу же им воспользоваться. Поэтому зона квалификации Лиги Конференций открыта почти всем.

Вот посмотрите: "Днепр-1" в весенней части имеет только одну выстраданную победу над "Оболонью". А вот против "ЛНЗ" могли сгореть катастрофическим разгромом. Один эпизод с пропущенным голом показывает, что игроки не понимают своих ролей на поле и не могут быстро реагировать на ситуативные провалы. Возможно, Максимов потерял раздевалку и ему нужно срочно реанимировать команду, ведь главные матчи против грандов еще впереди.

"Кривбасс" завоевал зимнее чемпионство и вообще не падал ниже 5-го места. В эти выходные команда имеет шанс улучшить позиции в игре против "Колоса". Впрочем, дальше криворожцам будет сложнее: в девяти турах их ждет 5 команд из первой части таблицы, почти все - прямые конкуренты за топовые места. Кажется, что единственным ударом после зимней паузы был только Шахтер (5:2), однако вратарь Клищук спас от новой потери очков против той же "Оболони". Пока "Кривбассу" падения не предсказывают, но уверенности следует добавить.

Житомиряне неслись так, что их называли вторым "Лестером": только подняться в УПЛ - и сразу претендовать на медали. Теперь же "Полесье" держит двойной удар: травму Макуана дополнила отставка Калитвинцева. Спасать ситуацию взялись Эрнандесом и только что арендованным Петряком, но это влечет за собой изменение игровой схемы. Команде за несколько недель нужно наиграть формат, который поможет остаться в таких желанных еврокубках. И это при том, что в начале апреля у них кубковая игра, а календарь коварно готовит главные дуэли на конец сезона.

Три команды, которым нужно срочно спасаться

Уже известен пул железных середняков УПЛ: "Колос", "ЛНЗ", "Ворскла". Все они вряд ли смогут вылететь, но и подняться в еврокубковую зону уже тоже невыполнимая история. У "Колоса" на сезон отдельная задача: голкипер Фесюн идет на личный рекорд по сухим матчам, да и сами игроки могут установить рекорд по нулевым ничьим за год.

Есть три команды, которые удивили не только своих фанатов, но и всех зрителей УПЛ. "Черноморец" с Идейе и Штогриным называли серой лошадкой лиги. Но провал футболистов Григорчука пришел так же внезапно, как их взлет. Сам тренер отметил, что не хватает мастерства. Надежда лишь на скорый возврат из лазарета Ермакова.

“Мы понимаем одно: пока команда не способна забивать мячи, все атакующие игроки должны создавать угрозу – удар по воротам, голевую передачу, вторжение, игру на себя и т.д. Все это должно представлять угрозу. Ведь все перечисленное является составляющими высокого мастерства. К сожалению, у нас его явно не хватает для атакующих игроков". - Роман Григорчук, тренер ФК "Черноморец"

"Заря" выдала, наверное, самый плохой старт в истории. Бронзовые медали и еврокубки прошлого розыгрыша совсем не ассоциируются с текущими результатами. Сменив нескольких тренеров по ходу сезона, клуб пролетел в ЛК, не устоял в Кубке и застрял в подвале турнирки. Только сейчас Ковалю удалось выровнять игру и собрать очков для потенциального подъема. Но куда наша любимая УПЛ без неожиданных поворотов: бунт подарил легкие очки киевлянам, а луганчане прервали успешную серию и не смогли оторваться от зоны вылета.

"Александрия" неожиданно пошла по тому же сценарию, что и "Кривбасс". Необычайные успехи того сезона и почти добытое европейское турне разбились о трехмесячную ужасную серию без побед. Да что там говорить, если 7 из 20 очков команда взяла только за последние 4 игры, это совсем не уровень одного из самых громких клубов Украины. К тому же команда Ротаня создала мем года: забрали очки у "Шахтера" - и не уследили за игроками, получив техническое поражение.

Эти три команды находятся рядом, всего в нескольких пунктах от зоны вылета. Легче всего "Черноморцу": даже бегство тренера Касьяненко не должно повлиять на сохранение отрыва от красной зоны плей-офф, ну а от зоны прямого вылета так точно. "Заре" и "Александрии" нужно больше внимания уделить следующим матчам, ведь "Оболонь" и "Металлист 1925" в очных встречах попытаются изменить все в свою пользу.

Остается 10 туров УПЛ. За эти 2 месяца должны выровняться по играм все клубы и мы наконец-то увидим реальную картину в таблице. Также станет понятнее ситуация на всех ступенях, особенно на еврокубковых, где ответственность самая высокая. Все вопросы открыты и теперь вы знаете, за чем следить более пристально – от того и интереснее смотреть любимый домашний чемпионат.