2-й тур УПЛ: календарь, расписание, где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 30 июля, стартует второй тур. В рамках его свой первый матч сезона проведет киевское "Динамо".

Чемпионы страны пропускали начало чемпионата из-за переноса игры с "Минаем". 1 августа "бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут "Верес".

В свою очередь донецкий "Шахтер", которому уже во вторник стартовать в квалификации Лиги чемпионов, отправиться на выезд во Львов.

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По традиции болельщики смогут следить за поединками в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание.

Премьер-лига Украины. 2-й тур

30 июля (пятница)

19:00. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Николай Балакин

21:00. "Колос" – "Металлист-1925", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Шандор

31 июля (воскресенье)

17:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 2"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Черноморец" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

1 августа (воскресенье)

17:00. "Мариуполь" – "Десна", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Динамо" – "Верес", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Евгений Арановский

2 августа (понедельник)

19:30. "Ингулец" – "Заря", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Сергей Бойко

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