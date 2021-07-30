2-й тур УПЛ: календарь, расписание, где смотреть
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 30 июля, стартует второй тур. В рамках его свой первый матч сезона проведет киевское "Динамо".
Чемпионы страны пропускали начало чемпионата из-за переноса игры с "Минаем". 1 августа "бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут "Верес".
В свою очередь донецкий "Шахтер", которому уже во вторник стартовать в квалификации Лиги чемпионов, отправиться на выезд во Львов.
По традиции болельщики смогут следить за поединками в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание.
Премьер-лига Украины. 2-й тур
30 июля (пятница)
19:00. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Николай Балакин
21:00. "Колос" – "Металлист-1925", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Шандор
31 июля (воскресенье)
17:00. "Минай" – "Александрия", "Футбол 2"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Черноморец" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
1 августа (воскресенье)
17:00. "Мариуполь" – "Десна", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Динамо" – "Верес", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман
19:30. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский
2 августа (понедельник)
19:30. "Ингулец" – "Заря", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Сергей Бойко
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