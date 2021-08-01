"Динамо" без Луческу победой 4:0 стартовало в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" уверенно стартовало в новом сезоне чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Чемпионы страны на поле столичного НСК "Олимпийский" обыграли ривненский "Верес" – 4:0.

Матч начался феерически. Уже на 6-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев, при том что голы были забиты с интервалом в минуту.

Одна из первых же атак "бело-синих" завершилась угловым. Первым на мяче сыграл Караваев, сбросив дальше на Попова и футболист сборной Украины открыл счет.

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В следующей атаке Денис Гармаш после подачи Тымчика также головой удвоил преимущество.

Разгромный счет под конец тайма установил все тот же Тымчик. Андриевский начал контратаку, пробежал от центра поля к штрафной, скинул на 24-летнего винничанина, и Александр точно пробил в ближний угол.

На вторую половину вместо Карлоса де Пены, Александра Караваева и Александра Андриевского на поле вышли Жерсон Родригес, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. Замену проводили помощники Мирчи Луческу, так как сам 76-летний румынский тренер из-за простуды смотрел матч с трибуны.

"Динамо" уверенно вело игру и не дало сопернику ни одного шанса, забив в концовке 4-й гол. Ударом с пенальти отметился Виктор Цыганков.

Свой следующий матч в УПЛ "Динамо" проведет 8 августа против "Зари".

"Динамо" – "Верес" 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 4 Попов, 2:0 – 6 Гармаш, 3:0 – 42 Тымчик, 4:0 – 86, пенальти Цыганков.

Динамо – Бущан, Сирота, Караваев (Цыганков, 46), Миколенко, Тымчик, Гармаш (Кулач, 62), Шапаренко, Буяльский, де Пена (Родригес, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Попов (Забарный, 34).

Верес – Когут, Мирошник, Солдат, Немчанинов, Гончаренко (Махнев, 62), Кучеров, Полюлях (Панасенко, 46), Пасич (Дахновский, 46), Пасич, Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Шестаков, 46).

Предупреждение: Немчанинов (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался сниматься в рекламной фотосессией титульного спонсора столичной команды, таким образом подставив клуб.