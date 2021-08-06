18-летний сын легендарного футболиста трагически погиб в ДТП

Сын легендарного немецкого футболиста Михаэля Баллака погиб в результате ДТП на квадроцикле в Португалии. Эмилио было 18 лет.

Как сообщает издание SkySports со ссылкой на португальские СМИ, трагедия случилась на юге Лиссабона неподалеку от семейного поместья Баллаков. Сын бывшего полузащитника "Челси", "Баварии" и "Байера" ехал по неровной поверхности, и в какой-то момент квадроцикл покатился назад и упал сверху на Эмилио.

Пожарные и полицейские быстро приехали на место происшествия, но не успели ничем ему помочь. После инцидента, который привел к этому несчастью, помощь Михаэлю и его семье оказывали психологи.

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Эмилио родился в 2002 году. Он был одним из трех сыновей бывшего футболиста, рожденных в браке с уже экс-женой Симоне Ламбе.

Напомним, что Баллак впервые заявил о себе в леверкузенском "Байере", что позволило ему перейти в "Баварию". После четырех лет в мюнхенском клубе Михаэль перешел в "Челси", а затем вернулся в "Байер", где и закончил карьеру.

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