15-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге уже в пятницу, 19 ноября, стартует очередной игровой день национального первенства. Тур откроют киевское "Динамо" и одесский "Черноморец", которые встретятся на клубной арене действующих чемпионов.

В свою очередь главный конкурент столичной команды донецкий "Шахтер" примет на своем поле львовский "Рух". Традиционно болельщики смогут увидеть матчи чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание трансляций и календарь встреч.

Премьер-лига Украины. 15-й туп

19 ноября (пятница)

19:30, "Черноморец" – "Динамо", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Видео дня

Главный арбитр: Александр Шандор

Арбитр VAR: Алексей Деревинский

20 ноября (суббота)

14:00. "Львов" – "Заря", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Шахтер" – "Рух", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Днепр-1" – "Александрия", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

21 ноября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Ингулец", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Роман Блавацкий

17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Десна" – "Колос", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

22 ноября (понедельник)

19:30. "Верес" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Александр Соловьян

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" позволило одесскому "Черноморцу" использовать арендованных у "бело-синих" игроков в очной встрече.