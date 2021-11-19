15-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге уже в пятницу, 19 ноября, стартует очередной игровой день национального первенства. Тур откроют киевское "Динамо" и одесский "Черноморец", которые встретятся на клубной арене действующих чемпионов.
В свою очередь главный конкурент столичной команды донецкий "Шахтер" примет на своем поле львовский "Рух". Традиционно болельщики смогут увидеть матчи чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание трансляций и календарь встреч.
Премьер-лига Украины. 15-й туп
19 ноября (пятница)
19:30, "Черноморец" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Шандор
Арбитр VAR: Алексей Деревинский
20 ноября (суббота)
14:00. "Львов" – "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Юрий Иванов
17:00. "Шахтер" – "Рух", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Днепр-1" – "Александрия", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
21 ноября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Ингулец", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Роман Блавацкий
17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Десна" – "Колос", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
22 ноября (понедельник)
19:30. "Верес" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Александр Соловьян
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" позволило одесскому "Черноморцу" использовать арендованных у "бело-синих" игроков в очной встрече.