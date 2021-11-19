'Динамо' опередило 'Шахтер' таблице УПЛ, забив сопернику 6 голов. Видео

Киевское "Динамо" добыло сверхуверенную победу над одесским "Черноморцем" в 15-м туре Премьер-лиги Украины. Подопечные Мирчи Луческу просто уничтожили соперника на поле клубного стадиона в формально выездной встрече – 6:1.

Встреча началась неожиданно: уже на третьей минуте желтую карточку за симуляцию получил лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Однако этот момент лишь раззадорил "бело-синих". Долгое время они не могли наказать соперника за ошибки в обороне, но на исходе получаса выдали невероятный 10-минутный отрезок.

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С 27-й по 37-ю минуту динамовцам удалось трижды поразить ворота одесситов. При этом счет открыл хавбек Виталий Буяльский, а затем дубль оформил бразильский легионер Витиньо.

"Моряки" тут ответили своим голом, создав иллюзию интриги. Но всем было понятно, что на поле в этот вечер была только одна команда.

"Динамо" продолжило уничтожать оппонента и во втором тайме, на старте которого за 13 минут еще дважды отметилось забитыми мячами. Отличились "исполняющий обязанности нападающего" Денис Гармаш и все тот же Бульяский.

А перед финальным свистком своим дебютным голом за киевлян отметился лучший бомбардир минувшего тура УПЛ Владислав Кучал.

Таким образом, команда Луческу легко взяла три очка и вернула себе лидерство в турнирной таблице.

"Черноморец" – "Динамо" 1:6 (1:3, 0:3)

Голы: 0:1 – 27 Буяльский, 0:2 – 30 Витиньо, 0:3 – 37 Витиньо, 1:3 – 44 Исаенко, 1:4 – 48 Гармаш, 1:5 – 58, пенальти Буяльский, 1:6 – 82 Кулач.

"Черноморец" – Варакута, Скорко, Биловар, Дубко (Мохаммед, 65), Кузик, Брагару (Билошевский, 71), Авагимян (Штогрин, 84), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Тлумак (Михайленко, 46), Бугай, Исаенко.

"Динамо" – Бущан, Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко, Цыганков (Антюх, 72), Андриевский, Буяльский (Леднев, 77), Шепелев (Гармаш, 46), Шкурин (Кулач, 65), Витиньо (де Пена, 72).

Предупреждения: Цыганков (3), Бугай (12), Кузик (53).

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера "Динамо" Николая Шапаренко обвинили в расизме после матча УПЛ.