'0:45 к 12-й минуте!' Телеведущий из РФ высмеял сборную России на Евро-2020 и поставил в пример Украину

Сборная Украины по футболу показала россиянам пример яркой стратегии игры на чемпионате Европы 2020 года. В частности, "желто-синим" удалось проявить себя даже в проигранном четвертьфинале с Англией.

Такое мнение в эфире YouTube-канала "Поз и Кос" выразил скандальный грузинский и российский телеведущий Отар Кушанашвили, высмеяв команду из РФ. Он отметил, что тренер украинцев Андрей Шевченко не побоялся сыграть в атакующий футбол после быстро пропущенного гола от англичан.

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"Когда украинцы пропустили на четвертой минуте мяч от Англии, я представил, чтобы сделал Черчесов в такой ситуации... Как устроен мозг у Шевченко: он говорит – терять нечего, вперед, с шашками наголо, устроим стране праздник, не бойтесь. Я с трудом представляю себе сборную России, ведомую такой бестрепетной и храброй стратегией игры. Пропустили бы на четвертой – 0:45 к 12-й минуте нах*й!", – сказал Кушанашвили.

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Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, проиграв 1:4 Дании в решающей игре группового турнира. В свою очередь украинцы дошли до четвертьфинала турнира, где проиграли англичанам (0:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский футболист Иван Гецко раскритиковал Андрея Шевченко за Евро-2020. Бывший нападающий отметил, что тренерскому штабу не удалось полностью раскрыть потенциал команды.