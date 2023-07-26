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Джамал Меджидов избран главой Днепропетровской областной федерации бокса

Мария Шевчук
Спорт
1 минута
1,2 т.
Джамал Меджидов избран главой Днепропетровской областной федерации бокса

В Днепре 25 июля состоялись выборы президента Днепропетровской областной федерации бокса.

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Подавляющее большинство участников поддержали кандидатуру вице-президента Федерации бокса Украины, мастера спорта международного класса Джамала Меджидова.

Об этом сообщает издание "Телеграф".

На этой должности он сменил многолетнего руководителя областной федерации Виктора Савченко.

В собрании боксерского сообщества области приняло участие более ста спортсменов и тренеров.

Инициировала собрание Федерация бокса Украины. 

"В настоящее время боксерское сообщество Украины, как и все общество, активно старается избавиться от влияний пророссийских сил", — говорится в пресс-релизе.

Также в сети велась прямая трансляция мероприятия.