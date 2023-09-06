СХЕМЫ!

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Вопрос: сейчас военнообязанные учителя, врачи, токари, слесари, водители не могут выехать за границу, чтобы там работать, а такие же военнообязанные футболисты – могут? Ну, как так?

Далее текст на языке оригинала.

Розкажу вам, як працюють схеми на прикладі двох відомих футболістів: Дениса Гармаша і Артема Довбика.

Що їх обʼєднує окрім футболу? Вони обоє вирішили покинути Україну і влаштуватися грати за іноземні клуби.

А що різнить? Одному це вдалося, а іншому – ні. Чому? Розповідаю!

Денис Гармаш – гравець Динамо, який хоче переїхати грати до Хорватії.

На абсолютно законних підставах йому не дають (станом на сьогодні) дозволу виїхати з України, бо він військовозобовʼязаний і не може під час військового стану поїхати працювати у Хорватію.

Артем Довбик – гравець Дніпра-1, який переїхав грати в Іспанію.

Теж військовозобовʼязаний. Але спокійно виїхав і вже грає в Іспанії в формі нового клубу.

Як так? Спитаєте ви.

Та дуже просто. Артем Довбик – гравець національної збірної України з футболу. Всі збірники отримали дозвіл на виїзд з країни ВИКЛЮЧНО для участі у матчах збірної України.

І щось мені так видається, що Артем і не повернеться в Україну після матчів збірних, як того вимагає закон.

Отже, друзі! Будьте як Артем, ставайте членами національних збірних і зможете вільно виїжджати за кордон!

P.S. Питання тим політикам, які розповідають про те, що будуть вимагати від різних країн повернути додому військовозобовʼязаних: ви футболістів теж вимагати депортувати будете? Мудрика, Забарного, Миколенка, Зінченка з Англії; Малиновського та Коваленка з Італії; Довбика, Циганкова та Луніна з Іспанії?

Список можна продовжувати!