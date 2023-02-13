''Убежал'' из России в Киев: украинского биатлониста выгнали из сборной СССР за измену, а он выиграл Олимпиаду в чужом ботинке

В Советском Союзе Украина не считалась зимней страной, поэтому в сборную СССР наши представители снежных видов спорта попадали нечасто, а если и пробивались, то никак не могли дотянуться до олимпийского "золота". И это продолжалось до тех пор, пока в Киев не перебрался биатлонист Иван Бяков.

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На момент своего переезда в столицу УССР уроженец Кировской области России уже имел в своем активе олимпийское золото-1972. И рискнул отправиться на учебу в Киев, несмотря на угрозы чиновников закрыть ему двери в сборную. Но Бяков не собираться отступать от принятого решения и поселился в городе на Днепре, внеся большой вклад в дальнейшее развитие украинского биатлона.

8 ДЕТЕЙ И МОРОЗ ПОД 40. Бяков родился в 1944 году и был шестым ребенком из возьми в своей семье. "Любовь, видно, через край била", – шутил позже биатлонист и отмечал, его родители сумели поднять на ноги всех. Хотя ходить в школу приходилось за восемь километров.

Спортсмен вспоминал, что зимой морозы доходили до 40 градусов, а через огромные сугробы приходилось пробиваться на лыжах. И эта суровая подготовка с самого детства помогла Ивану закалить и организм, и характер.

После школы учился в сельскохозяйственном техникуме на бухгалтера, но большую часть времени проводил за пределами лекториев, участвуя в соревнованиях по легкой атлетике, лыжному спорту и стрельбе. Но только на третьем году службы в армии в пограничных войсках в Казахстане начальник физподготовки округа предложил ему попробовать себя в биатлоне.

Попробовав стрельбу на лыжах, Бяков понял, что нашел свое призвание. После армии он числился уборщиком стадиона в маленьком городке Кирово-Чепецк с окладом в 60 рублей, но все время только и делал, что тренировался, достаточно быстро пробившись в сборную СССР. А в 1972 году стал олимпийским чемпионом в эстафете, хотя Игры в Саппоро были для Ивана лишь вторыми международными соревнованиями в карьере.

"ТЫ УБЕГАЕШЬ ИЗ РОССИИ..." Вскоре после Олимпиады Бяков начал задумываться о будущем и получении высшего образования. До этого он часто бывал на соревнованиях в Украине, знал местных тренеров. В частности, там работал опытный специалист Борис Зорин. И решил подавать документы в Киевский институт физкультуры, к тому же в столице УССР ему пообещали хорошую квартиру.

Переезд биатлониста из России в Украину обернулся скандалом. И он еще раз показывает, какое невидимое противостояние шло между республиками и во времена СССР. Как позже рассказывал в интервью fakty.ua Бяков, зампред российского Спорткомитета, заведовавший лыжным спортом и биатлоном, был очень зол. Кричал: "Ты убегаешь из России, где были созданы все условия!"

"Этот чиновник написал письмо председателю Спорткомитета СССР Павлову, чтобы меня вывели из состава сборной Союза и лишили звания заслуженного мастера спорта. В Москве состоялась жуткая беседа с председателем Федерации. Он обвинял меня чуть ли не в измене Родине. "Идеологию" пришивал. Я ответил, что никакой вины за собой не чувствую. Ведь я имею право учиться. Украина – советская республика. "Ну учись-учись. Только о сборной забудь", – ответил зампред. Подключили обком партии, хотя я не состоял тогда в КПСС. Короче, скандал…", – вспоминал чемпион.

Из сборной Бякова вывели, а вот отобрать звание заслуженного мастера спорта повода не нашли. Но биатлонист не собирался так просто сдаваться и уже после переезда в Киев продолжал тренироваться самостоятельно. На отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира "Ижевская винтовка" Украина с Бяковым выступила самостоятельной командой и выиграла эстафету. Олимпийский чемпион бежал без перчаток в 20-градусный мороз, так как прошел специальную подготовку: "Бегу и слышу, мне кричат: "У-у-у, хохол без рукавиц бежит!"

А когда Иван приехал на Кубок СССР, где должны были утвердить окончательный состав на Олимпиаду-1976, его даже не хотели селить. Но опальный Бяков выиграл Кубок СССР и чиновникам спорткомитета ничего не оставалось, кроме как вернуть его в сборную.

В ЧУЖОМ БОТИНКЕ. В 1976 году в Инсбруке Бяков принес украинскому спорту первую олимпийскую медаль высшей пробы, выступая в составе советской эстафетной команды. При этом награда оказалась под угрозой из-за неожиданной проблемы с ботинком.

Бяков принял эстафету на втором этапе, опережая ближайших преследователей более, чем на 40 секунд. Но уже через 200 метров отломался специальный пластиковый "нос" левого ботинка, крепление не держит. Биатлонист бежал на одной лыже и сигнализировал, что ему нужна помощь. Неожиданно она пришла от француза Жерара Берже, который отдал украинцу собственный ботинок. И хоть он был на три размера больше, Бяков догнал соперников и передал эстафету первым.

После завершения карьеры Иван Иванович работал в техническом комитете Международной федерации биатлона и длительное время возглавлял украинскую федерацию.

ВЛИВАЛИ ЗАМОРОЖЕННУЮ КРОВЬ. Бяков по жизни вообще не пил алкоголь, однако, по иронии судьбы, свой единственный чемпионат СССР выиграл благодаря коньяку. Как раз накануне гонки к биатлонисту приехал его преподаватель из техникума. К удивлению спортсмена, они проговорили до двух ночи и выпили бутылку коньяка. После чего Бяков пробежал одну из лучших своих гонок.

Никаких препаратов для улучшения результатов биатлонист также не ел, но в СССР в 70-х использовали другой "допинг". Накануне Олимпиады в Инсбруке у кандидатов в сборную в Москве сделали забор крови – граммов 300. Ее замораживали, а затем вливали обратно.

"Это делалось под большим секретом, мы даже подписку о неразглашении давали. Тогда этот метод повышения выносливости организма еще не считался "кровяным допингом", о последствиях подобных экспериментов было мало известно. Естественно, отказ от такой медицинских процедуры был чреват исключением из сборной", – рассказывал Бяков.

ТРАГЕДИЯ, ЗАБРАВШАЯ ДОЧЬ. Бяков был женат только однажды, но очень счастливо и до своей смерти в ноябре 2009 года. С Валентиной он познакомился в кино и понял, что это любовь с первого взгляда. Жена подарила биатлониста двух дочерей и сына. Но за свой спортивный успех он платил временем с семьей, которую практически не видел.

Как рассказывала Валентина, за те 10 лет, что Иван выступал, они виделись в сумме, наверное, года два. Но Бяков очень любил своих детей и не смог до конца оправиться после трагедии, которая произошла с дочерью и внуками. Мария была женой известного украинского футболиста, воспитанника киевского "Динамо" Владимира Лобаса. В 1997-м его пригласили играть в Грецию, куда Лобас переехал вместе с семьей.

В декабре 1997 года Мария приехала с сыном на две недели в Киев, чтобы забрать дочку на каникулы. Накануне возвращения в Грецию Бяков хотел отговорить Машу от полета, предложив поехать в село на похороны бабушки мужа. Но не сделал этого. А 17 декабря 1997 года она погибла вместе с детьми в авиакатастрофе в окрестностях города Салоники.

Смерть близких сильго ударила по биатлонисту. После этого Иван Иванович решил изменить свою жизнь и наконец-то отдохнуть. Он отказался снова выставлять свою кандидатуру на пост президента ФБУ, стал, как говорил, обычным пенсионером и переехал жить в село Бубновая Слободка под Каневом, где купил себе дом недалеко от Днепра.

Бяков любил заниматься огородом, летом собирал до 50 ведер клубники, варили с супругой варенье и компот. Биатлонсит рассказывал, что в окрестностях Канева изумительные места и замечательная рыбалка. Как-то за день спортсмен, который очень любил посидеть с удочкой, поймал на спиннинг килограммов 50 рыбы.

А вот ружье после окончания карьеры Бяков в руки не брал – никогда не любил охоту и не стрелял по живым мишеням. "В местах, где я живу заповедная зона. Косули и олени бродят стадами. Ну как можно такую красоту убивать?..", – рассказывал биатлонист.

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