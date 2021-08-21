Знаменитый украинский боксер возобновил карьеру и был нокаутирован в чемпионском бою россиянином. Видео

Знаменитый украинский тяжеловес Исмаил Силлах (27-7, 21 КО) неудачно возобновил свою карьеру боксера. 36-летний уроженец Мариуполя впервые с 2018 года вышел в ринг.

В Маями Силлах в бою за титул чемпиона США по версии NABA в супертяжелом весе, досрочно проиграл представителю Российской Федерации Андрею Мангушеву (5-0, 4 КО)

Встреча завершилась в третьем раунде. Силлах смотрелся достойно, но пропустил правый боковой в челюсть, после которого "поплыл". Мангушев апперкотами и хуками прижал украинца к углу, вынудив секундантов нашего соотечественника выкинуть полотенце. Судья зафиксировал технический нокаут.

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Напомним, что Силлах является серебряным призером чемпионата мира 2005 года, вице-чемпионом Европы 2006 года среди любителей. С 2010 по 2012 года владел титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе.

Участвовал в подготовке боев Владимира Кличко, работает его спарринг-партнером.

В июне 2018 потерпел третье подряд поражение на профессиональном ринге, уступив нокаутом поляку Анжеею Фонфаре. Несмотря на две следующие победы, украинец в декабре 2018-го принял решение завершить карьеру.