Знаменитый украинский боксер из Крыма проиграл чемпионский бой, угодив в нокдаун в последнем раунде. Видео

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) проиграл Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) и не смог завоевать вакантный пояс WBC Silver во втором среднем весе. Поединок в Калифорнии завершился единогласным решением судей в пользу 26-летнего мексиканца: 115-112, 114-113, 114-113.

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37-летний уроженец Феодосии великолепно начал бой. Сергей работал первым номером. Мексиканец попытался обострить ситуацию, но нарвался на обмен. Уже во втором раунде ситуация поменялась и больше досталось украинцу. Деревянченко попытался сделать акцент на умный бокс, но к 4-му раунду стал выдыхаться.

Наш соотечественник мог переломить ситуацию в 5-й трехминутке, когда начал просто избивать оппонента. Мунгия был в состоянии грогги, но на ринг так и не свалился.

На чемпионские раунды энергии у Деревянченко не хватило. Он много пропускал, а на заключительных минутах упал в нокдаун, перейдя в режим выживания.

В итоге Сергей потерпел 5-е поражение в последних 7 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим боем на церемонии взвешивания ринг-анонсер объявил Сергея как боксера "из Крыма, Украина".

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