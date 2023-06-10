Перед боем знаменитого украинского боксера всем объявили, чей на самом деле Крым. Видео

Знаменитый украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) принял участие в процедуре взвешивания перед боем за пояс WBC Silver против мексиканцем Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО). Во время торжественного мероприятия 37-летненего уроженца Феодосии объявили словами: "Крым, Украина".

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Весы под боксерами показали одинаковое значение 75,8 кг. Оба бойца уложились в лимит средней весовой категории — 76,2 кг. Поединок состоится 10 июня в Калифорнии на ринге Toyota Arena в Онтарио.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Сергей провел в июле прошлого года. Тогда Деревянченко добыл победу над американцем Джошуа Конли (17-3-1, 11 KO), прервав серию из 3-х поражений подряд.

10-раундовый поединок в Бруклине завершился единогласным решением судей со счетом 99-91, 99-91 и 98-92.

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