Хэй назвал ошибку Фьюри, которая станет фатальной в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй считает, что знаменитый британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) проиграет своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), если недооценит его.

Хэй предостерег Цыганского короля от такой же ошибки, которую совершил Джошуа, недооценив в свое время Энди Руиса и потерпев первое поражение в карьере.

"Я знаю, насколько силен Тайсон Фьюри, когда он готов к бою. Но я также видел, каким он бывает в ринге, когда неподготовлен и расслаблен. И я чувствую, что Тайсон и вся его команда относятся к Энтони так же, как Джошуа относился к Энди Руису-младшему в первый раз. ЭйДжей вышел в ринг с уверенностью, что выиграет лишь потому, что он считал себя лучше. Но этого не случилось с ним в ту ночь. Я думаю, что то же самое может случиться с Тайсоном Фьюри, когда он и вся его команда недооценят Джошуа. Это чувствуется во многих интервью Фьюри, где тот рассказывает, насколько слаб Энтони", – цитирует Хэя TalkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 24 июля в Саудовской Аравии, а в конце этого года в Великобритании состоится матч-реванш за 500 млн фунтов стерлингов.

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.