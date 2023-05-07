Знаменитый мексиканский боксер вышел на бой под желто-синим флагом. Но есть нюанс

Необычной для украинского зрителя оказалось торжественная часть перед боксерским поединком между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Канело Альваресом и британцем Джоном Райдером. Бой состоялся в мексиканской Гвадалахаре.

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За несколько минут до начала встречи, на сцену вынесли флаги Мексики и Халиско - штата страны, столицей которого является Гвадалахара. Желто-синее полотнище в сложенном виде практически полностью имитировало флаг Украины.

На некоторых фотографиях с торжественной церемонии представления боксеров создавалась полная иллюзия того, что Канело собирается выступать за нашу страну.

Во время исполнения гимна штата на большом экране демонстрировали флаг Халиско, и только тогда стало видно кардинальное отличие от украинского: на нем желто-синие полосы были размещены вертикально, а в центре присутствовал герб.

Отметим, что бой Альварес – Райдер завершился победой хозяина ринга. По итогам 12-раундового боя все судьи отдали преимущество мексиканцу – 120-107, 118-109, 118-109.

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