Знаменитый боксер назвал украинцев супергероями

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) восхитился воинами Вооруженных сил, а также всеми своими соотечественниками. Он признался, что нападение России сплотило всех украинцев в борьбе против оккупантов.

Об этом сам Шелестюк рассказал в интервью XSPORT. По его словам, жители нашей страны – настоящие супергерои. Он также выразил уверенность в победе Украины в войне.

"Я горжусь нашими людьми. Для меня они супергерои в реальной жизни. Я каждый день это говорю своей маме и родителям своей супруги, что они герои. Это так и есть! Вся страна сплотилась и сражается за свою свободу и светлое будущее. Хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее. Верю в победу Украины, но когда и как это закончится, скорее всего, никто не сможет сказать точно. Слава Украине! Героям Слава!", – сказал Шелестюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Тарас Шелестюк провел 20-й бой в профессиональной карьере. Поединок в полусреденем весе против Габриэля Маэстре из Венесуэлы завершился крайне редким для бокса ничейный результатом.

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