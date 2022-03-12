Бой непобедимого украинского боксера завершился с необычным результатом

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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) не смог добыть свою 20-ю победу на профессиональном ринге. Поединок за право стать претендентом на бой за пояс WBA в полусреднем весе против Габриэля Маэстре (4-0-1, 3 KO) из Венесуэлы завершилась вничью, что является достаточно редким результатом в боксе.

Один судья отдал победу нашему соотечественнику (97-93), второй выставил счет в пользу Маэстре (96-94) , а третий посчитал, что никто из боксеров не победил (95-95).

Gabriel Maestre #Venezuela | empató en su combate contra Taras Shelestyuk de #Ukraine.

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El Venezolano continúa invicto 4-0- 1

-#SinLimites pic.twitter.com/fSP9YlIW0z — Zaga Deporte (@ZagaDeporte) March 12, 2022

36-летний уроженец Макеевки на вечере бокса в канадском Монреале неудачно начал встречу.

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Венесуэльский фаворит уверенно разбирал украинца, который практически не контратаковал.

Лишь с 3-го раунда Тарасу удалось найти свой ритм и дистанцию, задействовав джеб. Шелестюк доминировал с 4-го по 9-ю трехминутку.

Украинский боксер использовал комбинации, а в 9-м раунде попал боковым в челюсть оппонента.

Свой крайний бой Тарас Шелестюк провел в октябре 2021 года. На вечере бокса в мексиканском Канкуне спортсмен из Макеевки добыл досрочную победу над 40-летним Эрнесто The Kraken Эспана (31-3-1, 26 КО).