Знаменитого российского боксера назвали 'отбитым' после восхищения Песковым и властью РФ

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и стал посмешищем в сети. Знаменитый боксер похвалил позицию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и восхитился позицией российских властей в этом вопросе.

"Полностью поддерживаю высказывание Пескова: ситуация беспрецедентная, смешали спорт и политику. Я рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты тех Игр – для нас они остаются такими же. Все остальное на суд божий, господь всем судья", – цитирует Лебедева "Р-Спорт".

Болельщики в интернете в ответ окрестили боксера "отбитым".

Не знаю кто по его мнению и что смешал. Но в башке у него точно намешано чего-то", "Выбито точнее. Ну или отбито. Можете выбирать", "Где политика в том, что найден запрещённый препарат? Хоть бы молчал, если голова отбита", – пишут юзеры.

Припомнили Лебедеву и его перфомансы с тельняшкой ВДВ, где он никогда не служил.

Фанаты упрекают боксера в том, что он говорит такие вещи исключительно из-за стремления и дальше получать финансирование от власти.

Как сообщал OBOZ.UA, что в конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, сборная России по фигурному катанию лишена золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях.

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