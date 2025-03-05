Знаменитого боксера, который побеждал Усика и дружит с Кадыровым, объявили в розыск в России

Бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) в России разыскивает Федеральная налоговая служба России из-за долга в 21,235 рублей (~240$) пишет Mash. Агентство уточняет, что именно такая сумма светится согласно данным сервиса онлайн оплаты государственных задолженностей.

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При этом у 40-летнего дагестанца, который называл своим братом главу Чечни Рамзана Кадырова и прячется от санкций под флагом Канады, нет бизнеса в РФ, единственное ИП (индивидуальный предприниматель) он закрыл в 2024 году.

Напомним, что Бетербиев несколько раз встречался с украинцем Александром Усиком на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что теперь Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Бетербиев 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде проиграл Дмитрию Биволу бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира. На этот раз Бивол одержал победу большинством судейских голосов с оценками 114-114, 116-112 и 115-113.

Перед выходом Бивола и Бетербиева на ринг обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) ушёл с Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), не став смотреть бой российских боксёров. Этот момент зафиксировали камеры, а видео быстро распространилось в сети.

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