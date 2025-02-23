Усик показал свое истинное отношение к России во время бокса в Саудовской Аравии. Видео

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) ушёл с Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед выходом на ринг дагестанца Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) и Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) из Санкт-Петербурга, не став смотреть бой российских боксёров. Этот момент зафиксировали камеры, а видео быстро распространилось в сети.

Видео дня

Несмотря на то, что после полномасштабного вторжения Бетербиев и Бивол решили скрыть свою национальную принадлежность, выступая под флагами Канады и Кыргызстана соответственно, оба эти бойца являются этническими россиянами.

Украинец, как только начали объявлять о старте схватки, поднялся со своего места и, приветствуя собравшуюся публику, быстро покинул зал.

Главный поединок вечера завершился победой Бивола, который одолел Бетербиева и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Усик же своим поступком дал понять, что ему безразличен бой с участием представителей России.

За несколько часов до этого 31-летний боксер из Конго Мартин Баколе (21-2, 16 КО), которого называли самой серьезной угрозой для Александра Усика, потерпел поражение от"временного" чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился техническим нокаутом.

А в андеркарте немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Усик. Сам Александр поднялся в ринг, чтобы наградить победителя.

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