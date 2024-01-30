Жена Усика после рождения четвертого ребенка выложила фото с беременности

Супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика похвасталась своими откровенными фотографиями с беременности. Екатерина Усик накануне родила для своего знаменитого супруга четвертого ребенка.

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Как сообщил журналист Слава Демин, у Усиков родилась вторая дочка, которую назвали Мария. Девочка при рождении весила 5 килограммов и ее рост составлял 58 сантиметров. Роды прошли в одном из столичных роддомов.

"Катя очень долго скрывала беременность, лишь один раз проговорившись журналистам. И вот, с разрешения счастливых родителей, я озвучиваю эту новость", – рассказал Демин.

После публикации информации о родах Екатерина Усик показала, как выглядела на одних из поздних сроков своей беременности.

По информации Демина, Усики пока не планируют раскрывать подробности о рождении ребенка, поскольку они ждут боя Александра против Тайсона Фьюри.

Это четвертый ребенок в семье Александра. Кроме первой дочки Елизаветы (2010 года рождения) у пары есть два сына – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

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