Жена Усика показала, как отпраздновала день рождения Александра и что там происходило. Фото и видео

Катерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделилась в Instagram кадрами с празднования его 38-го дня рождения, который состоялся 17 января.

Видео дня

Сам Александр, судя по публикациям, на празднике лично не присутствовал. Вместо него гостям представили его картонную фигуру, что вызвало улыбки и у самой Катерины. Она подписала снимок с этим необычным "гостем": "Пока моего любимого нет, только так".

На вечере присутствовали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Среди гостей был певец Артем Пивоваров, который ранее исполнял гимн Украины перед реваншем Усика с Тайсоном Фьюри. Его выступление на празднике было тепло встречено, а Катерина сопроводила видео его песни словами: "Я люблю наших людей. За талант, за силу, за вдохновение".

Также на празднике побывала Верка Сердючка, добавившая своему появлению фирменной атмосферы веселья. Катерина поделилась видео зажигательных танцев гостей под музыку, подчеркивая радостное настроение вечера.

Хотя сам Усик физически не присутствовал на празднике, его дух явно чувствовался в каждом моменте торжества.

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