Я не уверен, что бой Усик – Джойс состоится, – промоутер украинца

Промоутер Александра Усика Александр Красюк признался, что не уверен в проведении поединка за временный титул чемпиона мира по версии WBO против Джо Джойса.

В интервью на YouTube-канале iFL TV генеральный директор компании K2 Promotions объяснил, что у Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри осталось не так много времени для того, чтобы объявить о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Если они не успеют это сделать, то Всемирная боксерская организация (WBO) заставит Джошуа или драться с Усиком, который является обязательным претендентом на его пояс, или освободить чемпионский титул.

"Я не знаю, где может пройти бой. Более того, я даже не уверен, что этот поединок вообще состоится, поскольку Джошуа и Фьюри еще не договорились о своем противостоянии. Обе стороны говорят, что у них нет проблем в ходе переговоров? Возможно, это так. Но есть один важнейший момент – время. Если они официально не объявят о проведении боя на протяжении, к примеру, трех следующих недель, то WBO устанет ждать. Из-за этого и мы не можем объявить о поединке за временный титул. У меня есть чувство, что Джошуа и Фьюри нескоро выйдут на ринг. Если так и случится, то Энтони должен будет подраться с Усиком или освободить пояс WBO", – рассказал Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал о разочаровании украинского боксера из-за боя с Джойсом.