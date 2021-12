"Я не могу": Ломаченко сделал заявление перед боем с Комми

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) заявил, что не будет менять весовой дивизион ради проведения реванша с американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО). 24-летний американец проиграл свой титул абсолютного чемпиона в легком весе и заявил, что будет подниматься в весовой категории.

По словам украинца его первоочередная цель – стать абсолютным чемпионом мира.

"Я продолжаю свою карьеру ради четырех поясов. Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, поскольку это будет несправедливо. Я более мелкий боец. Я не могу набрать вес лишь по той причине, что Тео не удается сделать вес в легком дивизионе", – сказал Ломаченко в интервью Hans Themistode.

Despite the loss to Kamabosos, Lomachenko would still love a rematch with Teofimo Lopez #LomaCommey pic.twitter.com/dFT5Uz0eIk