"Я не могу": Ломаченко сделал заявление перед боем с Комми

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) заявил, что не будет менять весовой дивизион ради проведения реванша с американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО). 24-летний американец проиграл свой титул абсолютного чемпиона в легком весе и заявил, что будет подниматься в весовой категории.

По словам украинца его первоочередная цель – стать абсолютным чемпионом мира.

"Я продолжаю свою карьеру ради четырех поясов. Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, поскольку это будет несправедливо. Я более мелкий боец. Я не могу набрать вес лишь по той причине, что Тео не удается сделать вес в легком дивизионе", – сказал Ломаченко в интервью Hans Themistode.

Despite the loss to Kamabosos, Lomachenko would still love a rematch with Teofimo Lopez #LomaCommey pic.twitter.com/dFT5Uz0eIk — Hans Themistode (@themistode) December 9, 2021

В тоже время Лома признался, что если у его команды будет возможность провести бой-реванш с Теофимо, он будет счастлив. Но это может состояться лишь в рамках легкого веса.

Видео дня

Напомним, что бой Ломаченко – Комми состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке. Вечер бокса примет легендарная арена Madison Square Garden.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми. Время начала – в 6:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко показал необычные тренировки во время подготовки к поединку против Ричарда Комми.

​Обидчик украинца Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбсосу и потерял все чемпионские пояса.